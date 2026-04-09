  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Niña reportada por alerta Amber en Los Santos es ubicada

El caso había generado preocupación debido a que, según el reporte inicial, la niña fue vista en compañía de un sujeto conocido en el área, lo que encendió las alertas de las autoridades
El caso había generado preocupación debido a que, según el reporte inicial, la niña fue vista en compañía de un sujeto conocido en el área, lo que encendió las alertas de las autoridades | Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 09/04/2026 10:20
La niña fue vista por última vez este 8 de abril en el sector de La Rueda, en La Villa de Los Santos.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este jueves 9 de abril que la menor reportada como desaparecida bajo una alerta Amber en la provincia de Los Santos fue localizada sana y salva, tras varias horas de incertidumbre que mantuvieron en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

La niña, identificada como Javieris Hurtado, de 7 años, había sido vista por última vez el 8 de abril en el sector de La Rueda, en La Villa de Los Santos.

Su desaparición activó de inmediato el protocolo de búsqueda, generando una rápida difusión del caso a nivel nacional.

De acuerdo con la información oficial compartida por la PGN a través de sus canales digitales, la menor ya se encuentra a salvo, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias de su localización ni sobre posibles investigaciones en curso.

El caso había generado preocupación debido a que, según el reporte inicial, la niña fue vista en compañía de un sujeto conocido en el área, lo que encendió las alertas de las autoridades y aceleró las acciones de búsqueda.

La activación del sistema alerta Amber permitió una amplia movilización institucional y ciudadana, evidenciando la importancia de este mecanismo para la pronta ubicación de menores desaparecidos en el país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la colaboración y reportar cualquier información relevante a las líneas de emergencia, destacando que la difusión oportuna fue clave en este caso.

VIDEOS
Lo Nuevo