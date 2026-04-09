Niña reportada por alerta Amber en Los Santos es ubicada

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este jueves 9 de abril que la menor reportada como desaparecida bajo una alerta Amber en la provincia de Los Santos fue localizada sana y salva, tras varias horas de incertidumbre que mantuvieron en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

La niña, identificada como Javieris Hurtado, de 7 años, había sido vista por última vez el 8 de abril en el sector de La Rueda, en La Villa de Los Santos.

Su desaparición activó de inmediato el protocolo de búsqueda, generando una rápida difusión del caso a nivel nacional.

De acuerdo con la información oficial compartida por la PGN a través de sus canales digitales, la menor ya se encuentra a salvo, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias de su localización ni sobre posibles investigaciones en curso.

El caso había generado preocupación debido a que, según el reporte inicial, la niña fue vista en compañía de un sujeto conocido en el área, lo que encendió las alertas de las autoridades y aceleró las acciones de búsqueda.

La activación del sistema alerta Amber permitió una amplia movilización institucional y ciudadana, evidenciando la importancia de este mecanismo para la pronta ubicación de menores desaparecidos en el país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la colaboración y reportar cualquier información relevante a las líneas de emergencia, destacando que la difusión oportuna fue clave en este caso.