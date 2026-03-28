Encuentran a 7 de los menores evadidos del CAI Tocumen

La Procuraduría General de la Nación informó este sábado 28 de marzo que, hasta el momento, han sido ubicados 7 de los 15 menores de edad que se evadieron del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

El reporte fue dado a conocer a través de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas (UEPD), adscrita al Despacho Superior, como parte de las acciones de búsqueda que se mantienen en coordinación con los estamentos de seguridad.

De acuerdo a una publicación en la cuenta oficial de la Procuraduría en X, se trata de 4 niños y 3 niñas entre los 13 y 17 años de edad quienes han sido ubicados.

Este nuevo balance actualiza la cifra previamente divulgada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que había informado sobre la ubicación de cinco menores tras la evasión registrada el pasado martes 24 de marzo. Según la Senniaf, se reportaron daños materiales en el CAI, así como la sustracción de dinero.

Cabe destacar que cuando se emitió originalmente la alerta Amber se detalló que eran 13 los menores, posteriormente se corrigió la cantidad. La Alerta Amber es un sistema nacional de emergencia diseñado para localizar a menores de edad desaparecidos lo antes posible. Coordina comunicaciones y avisos por distintos medios con los rasgos particulares de los menores. Esta alerta fue activada el viernes, tres días después de la evasión de los menores en Tocumen.

En su momento, la entidad detalló que la alerta fue activada luego de la denuncia interpuesta por su directora general Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, y la emisión de la alerta Amber por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades reiteraron que continúan los operativos para dar con el paradero de los ocho menores restantes, mientras se mantienen los protocolos de búsqueda a nivel nacional.

Tanto la Procuraduría como la Senniaf hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a los menores, recordando que los datos pueden ser suministrados de forma confidencial a través de las líneas 104, 911 o el número 6993-8818.