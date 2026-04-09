Tensión con China | Mulino advierte que Panamá no permitirá detenciones indefinidas de buques por el país asiático

El mandatario advirtió que la situación trasciende el nombre del país y afecta directamente el comercio internacional. Destacó que gran parte de la carga mundial —incluida la proveniente de <b>China</b>— podría verse perjudicada por estas medidas.<b>'Más que el nombre de Panamá está en juego la carga mundial',</b> señaló, enfatizando que los buques involucrados pertenecen a empresas de alcance global y no a compañías panameñas, lo que amplifica las repercusiones económicas.En ese contexto, reiteró que las acciones actuales no solo afectan a <b>Panamá</b>, sino también a la propia logística comercial china: <b>'Esa carga no es de Panamá... también perjudica la carga china'.</b>