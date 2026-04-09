Tensión con China | Mulino advierte que Panamá no permitirá detenciones indefinidas de buques por el país asiático

Desde el Puerto de Balboa, el presidente José Raúl Mulino fijó este 9 de abril una posición firme frente a la creciente tensión con China por la retención de buques con bandera panameña, un tema que calificó como “tremendamente técnico” y de alto impacto global. En respuesta a una pregunta de La Estrella de Panamá, el mandatario dejó claro que su gobierno ya está actuando, aunque sin detallar públicamente las medidas: “Los planes no se anuncian, se ejecutan”, afirmó, marcando una línea de discreción estratégica en el manejo del conflicto.

Presión marítima y respuesta diplomática

Mulino confirmó que Panamá ha elevado su preocupación a las autoridades diplomáticas chinas, en medio de un escenario complejo donde, según explicó, coexisten distintos niveles de interlocución dentro del gigante asiático. “Hemos transmitido nuestra preocupación a las autoridades diplomáticas de China”, sostuvo, al tiempo que subrayó la necesidad de distinguir entre actores estatales y otros entes involucrados en las decisiones que afectan el tránsito marítimo. El presidente insistió en que Panamá no busca una confrontación con China, pero tampoco permitirá que las detenciones se prolonguen indefinidamente: “No nos interesa tener un problema con China. No nos interesa. Pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ad infinitum”.

Impacto global más allá de Panamá

El mandatario advirtió que la situación trasciende el nombre del país y afecta directamente el comercio internacional. Destacó que gran parte de la carga mundial —incluida la proveniente de China— podría verse perjudicada por estas medidas. “Más que el nombre de Panamá está en juego la carga mundial”, señaló, enfatizando que los buques involucrados pertenecen a empresas de alcance global y no a compañías panameñas, lo que amplifica las repercusiones económicas. En ese contexto, reiteró que las acciones actuales no solo afectan a Panamá, sino también a la propia logística comercial china: “Esa carga no es de Panamá... también perjudica la carga china”.

Confianza en arbitraje internacional