Canal de Panamá y la Unión de Capitanes logran histórico acuerdo para garantizar estabilidad en la vía

Entre los puntos centrales del acuerdo destaca <b>un ajuste salarial base de 3.5% anual</b>, que se aplicará de manera progresiva <b>entre 2027 y 2033</b>. Además, se introducen modificaciones al proceso de negociación colectiva, con el objetivo de agilizar futuros ciclos y mejorar la gestión interna.El documento también contempla actualizaciones en compensaciones específicas, incluyendo la <b>Compensación Adicional Especial</b> y la remuneración por pilotaje, <b>con incrementos de 2% anual entre 2029 y 2033</b> para trabajadores vinculados a la <b>División de Mantenimiento de Cauces de Navegación</b>.