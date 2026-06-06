Parrillada a la Japonesa

Cuando se habla de comida japonesa la mayoría de los panameños pensamos en ramen —Sopa de fideos—, sushi o los putativos california roll. Muy pocos en el Yakiniku —carne a la parrilla— a pesar de ser una comida disfrutada a nivel global en muchos países y también en Japón. Decir parrillada o barbacoa, en Panamá es pensar en grandes asados al aire libre, en casa, o en un restaurante. Si es en un restaurante muy probablemente argentino, nos la traerían a la mesa «un bacanal de asado». Las parrilladas en Japón son muy famosas, pero no como nosotros lo imaginamos.