Aimée Lam Tunon: ‘El Pabellón de Panamá en Venecia debe ser una plataforma para todos’

Mis años en la Architectural Association en Londres me formaron para entender que plataformas como la Bienal de Venecia son espacios reales de pensamiento y discurso capaces de generar cambios en nuestras sociedades. En el AA, la Bienal no es una aspiración lejana, sino parte de la conversación cotidiana: un escenario donde las ideas que se debaten en la escuela encuentran su expresión pública. Sus exalumnos han sido curadores, directores y protagonistas de la Bienal durante décadas. Para quienes nos formamos allí, Venecia no es una meta, sino una continuación natural. De ahí nace el interés.Comencé a visitar cada edición desde 2015 y, año tras año, se hacía evidente que Panamá necesita tener su propio pabellón. Siempre fue mi meta y sueño ver a mi país representado oficialmente en ese escenario. Con el tiempo tomé la decisión de impulsar su participación como una iniciativa ciudadana. En muchos casos, los cambios culturales comienzan desde iniciativas independientes que trazan rutas nuevas y hacen posible lo que antes no existía.Inicié las gestiones directamente con la Biennale, que recibió la propuesta con entusiasmo y me orientó en los pasos necesarios. Desarrollé una propuesta curatorial de investigación y la presenté para su evaluación. Una vez aprobada, me acerqué al Ministerio de Cultura, que debía fungir como comisionado oficial. Fue un proceso complejo y, en algunos momentos, complicado. Costó que se comprendiera el valor de que Panamá se presentara con su propio pabellón en el escenario cultural más importante del mundo por primera vez desde 1895, año de su fundación.El Pabellón se materializó con un modelo de autogestión y financiamiento independiente. Conseguir los recursos en Panamá fue un proceso largo y desafiante, pero también permitió la construcción de un esfuerzo colectivo que se hizo posible gracias al compromiso de un equipo interdisciplinario, colaboradores, académicos, comunidades y personas que creyeron en la importancia de esta iniciativa. Esa misma dificultad confirmó la necesidad de llevar el proyecto adelante.