Arribo de 211 tortugas lora refuerza importancia de playa La Marinera en Los Santos

Unas 211 tortugas lora arribaron en la mañana de este sábado 16 de agosto a la playa La Marinera, en Los Santos, para desovar, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través de su cuenta de X.

En sus 15 años de existencia, La Marinera se ha consolidado como el principal sitio de arribadas de tortugas marinas en Panamá. Este espacio, de apenas 600 metros de extensión, se ubica en la costa pacífica del país.

El área protegida ha sido escenario de múltiples investigaciones científicas desarrolladas por la Universidad de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Estación Científica Coiba AIP, cuyos estudios han generado información clave para la conservación de estas especies.

En noviembre de 2022, La Marinera registró una de las arribadas más grandes conocidas: 24.110 tortugas lora desovaron en un lapso de 48 horas.

De acuerdo con MiAmbiente, el entorno de ensenada, libre de contaminación, ruidos y luces, crea las condiciones propicias para que las tortugas depositen sus huevos.

La Marinera fue declarada Zona de Reserva mediante la Resolución N.° 092 del 12 de agosto de 2010, emitida por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Entre los principales desafíos de este santuario costero figuran la falta de financiamiento y el impacto del cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del agua y del aire, sumado al ascenso del nivel del mar, amenaza la permanencia de los nidos y la extensión de las áreas de anidación.