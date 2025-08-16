Arribo de 211 tortugas lora refuerza importancia de playa La Marinera en Los Santos

En sus 15 años de existencia, <b>La Marinera</b> se ha consolidado como el principal sitio de arribadas de tortugas marinas en Panamá. Este espacio, de apenas<b> 600 metros de extensión</b>, se ubica en la costa pacífica del país.El área protegida ha sido escenario de múltiples investigaciones científicas desarrolladas por la<b> Universidad de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Estación Científica Coiba AIP,</b> cuyos estudios han generado información clave para la conservación de estas especies.En noviembre de 2022, La Marinera registró una de las arribadas más grandes conocidas: 24.110 tortugas lora desovaron en un lapso de 48 horas.De acuerdo con <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">MiAmbiente</a></b>, el entorno de ensenada, libre de contaminación, ruidos y luces, crea las condiciones propicias para que las tortugas depositen sus huevos.La Marinera fue declarada Zona de Reserva mediante la Resolución N.° 092 del 12 de agosto de 2010, emitida por la <b><a href="/tag/-/meta/arap-autoridad-de-los-recursos-acuaticos-de-panama">Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).</a></b>Entre los principales desafíos de este santuario costero figuran la falta de financiamiento y el impacto del cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del agua y del aire, sumado al ascenso del nivel del mar, amenaza la permanencia de los nidos y la extensión de las áreas de anidación.