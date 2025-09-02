Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Texto: Brasil, mayor productor y exportador mundial de carnes, pretende impulsar prácticas sostenibles en ganadería a partir de los datos obtenidos con una herramienta recién lanzada, cuyo objetivo apunta a medir las emisiones de metano procedentes del manejo residual en la producción animal.

La herramienta calcula el volumen de metano emitido por los desechos animales, así como la reducción en el lanzamiento de este gas del efecto invernadero alcanzada con la adopción de prácticas sostenibles, según explicó Airton Kunz, investigador de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y uno de sus creadores.

“Se trata de un instrumento fundamental para medir los impactos de los métodos de reducción de emisiones”, explicó el técnico de la empresa estatal, que es el mayor centro mundial de investigaciones en agropecuaria tropical.

La llamada ‘ABC+Calc’, nacida fruto de un acuerdo de cooperación entre Embrapa y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), fue lanzada a mediados de agosto por el Ministerio de Agricultura y puesta a disposición de todos los productores rurales.

El algoritmo utiliza datos como el número de animales, el peso de los desechos y los sistemas de producción adoptados para calcular el potencial de mitigación en las emisiones de metano, según Embrapa.

Los granjeros pueden introducir los datos al sistema desde cualquier computador o celular con acceso a internet, y se pueden consultar en la nube institucional de Embrapa.

El objetivo es contar con un banco de datos nacional que permita determinar cuáles son las prácticas sustentables que más redujeron las emisiones en las diferentes cadenas de producción animal (porcinos, aves y bovinos de corte y de leche).

Un objetivo vital

Según el Ministerio de Agricultura, las prácticas sustentables son cruciales para que el país cumpla su meta de reducción de este gas contaminante. Esto teniendo en cuenta que el sector agropecuario es responsable por el 75 % de las emisiones de metano de Brasil, y que el 5,7 % de las mismas proceden del manejo de los despojos animales.

El analista económico e investigador de la universidad IBMEC, Gilberto Braga, afirmó a EFE que la herramienta también puede emitir certificaciones de que los productores con las mejores prácticas ofrecen carnes que no amenazan el medioambiente.