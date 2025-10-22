Panamá frente al desafío de la economía circular

Panamá ha comenzado a implementar soluciones mediante políticas públicas y proyectos estratégicos. Entre los más relevantes destacan: Ley N.º 187 de 2020, que regula la sustitución progresiva de plásticos de un solo uso, fomentando alternativas reutilizables y biodegradables; Hoja de Ruta para el Sector de Economía Circular con Enfoque de Cambio Climático (2024), que establece metas para reducir residuos, aumentar la eficiencia de los recursos y promover la producción sostenible hacia 2050; y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos (PNGIR 2017‑2027), que prioriza la separación de residuos, el reciclaje y la valorización de materiales.Adicionalmente, Panamá forma parte de la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos (NPAP Panamá), que articula esfuerzos entre gobierno, empresas y sociedad civil para aumentar la circularidad de los plásticos y reducir la contaminación.