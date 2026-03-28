Preocupación por Tiger Woods: su estado físico tras el accidente evidencia que ya no es ni la sombra de lo que fue

El legendario golfista Tiger Woods volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de los campos de juego. El deportista fue arrestado el 27 de marzo de 2026 tras verse involucrado en un accidente vehicular en Jupiter Island, Florida.

Según informaron las autoridades, Woods conducía a alta velocidad cuando intentó adelantar a un camión en una vía de dos carriles. Durante la maniobra, su vehículo impactó contra un remolque, provocando que el automóvil volcara sobre un costado.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el golfista logró salir por sus propios medios y no se reportaron heridos.

¿Por qué fue arrestado?

Tras el incidente, Woods fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias (DUI). Aunque el test de alcoholemia dio negativo, las autoridades señalaron que el deportista presentaba signos de deterioro, lo que apunta a posible consumo de medicamentos o drogas.

Además, el golfista se negó a realizar una prueba de orina, lo que derivó en un cargo adicional, según las leyes de Florida.

Quedó en libertad horas después

Como establece la normativa local, Woods permaneció detenido durante varias horas antes de ser liberado. El caso ahora enfrenta cargos menores relacionados con conducción bajo influencia, daños a la propiedad y negativa a pruebas.

Un historial que vuelve a preocupar

No es la primera vez que el nombre de Tiger Woods aparece vinculado a este tipo de incidentes. En 2017 ya había sido arrestado por una situación similar relacionada con medicamentos, y en 2021 sufrió un grave accidente que puso en riesgo su carrera.