¿Quién es Tiffany García? La influencer panameña señalada por presuntas estafas

<b>Tiffany</b> García ha sido <b>acusada de presuntas estafas</b> que involucran la <b>venta de boletos falsos, préstamos de dinero sin devolución</b> y <b>supuestas vinculaciones con marcas y eventos reconocidos</b>.Además, los señalamientos en su contra incluyen posible <b>malversación de fondos, manejo indebido de dinero, cobros a nombre de otras personas y la presunta apropiación de productos de marcas</b> con las que habría trabajado.De acuerdo con varias denuncias difundidas en redes sociales, <b>Tiffany García también habría sido la encargada de manejar las cuentas digitales de Darys Valdés</b>, mejor conocida como la 'Princesa de Cañazas', quien misteriosamente desapareció de las plataformas sociales.Ante la ola de señalamientos, <b>Tiffany García publicó un comunicado</b> en sus redes sociales, donde pidió calma a sus seguidores y aseguró que <b>reembolsará a todas las personas afectadas</b>. La influencer explicó que atraviesa <b>una situación personal complicada</b>, mencionando que padece <b>un problema de salud</b>. Inicialmente, afirmó que tenía <b>cáncer</b> y debía someterse a una operación; sin embargo, luego aclaró que se trata de <b>una masa operable</b> y no de una enfermedad como tal.<i>'Ya están presentadas ante la ley y ante el Ministerio Público las denuncias por todo lo que vivido: la estafa, el incumplimiento y el daño a mi imagen. También quiero recordarles a todos que hay que tener mucho cuidado con difamar o hablar mal de alguien sin pruebas. Las leyes existen, y esta noche lo comprobaré'</i>, dice parte del comunicado publicado por En una entrevista concedida al programa <b>'La Mordida'</b>, aseguró que <b>ella también ha sido víctima de estafas</b>. La creadora de contenido incluso señaló a un supuesto promotor de eventos que, según su versión, le habría vendido <b>boletos y accesos exclusivos falsos a eventos</b>, provocándole pérdidas económicas.En el programa, <b>Tiffany García lamentó lo sucedido y ofreció disculpas a todas las personas involucradas</b>, enfatizando que <i>'no es algo que hice para hacerme viral'</i>.Entre los eventos en los que, según las denuncias, <b>Tiffany García habría estafado a varias personas</b>, se mencionan la <b>venta de boletos para los Premios Juventud</b> y para el <b>concierto del cantante Beelé</b>. De acuerdo con los testimonios, la influencer <b>aseguraba formar parte del equipo de organización</b> de dichos eventos, lo cual fue <b>desmentido públicamente por la promotora 'Jogo'</b>, encargada del espectáculo de Beelé.A través de un comunicado oficial, la empresa <b>aclaró que no mantiene ningún tipo de relación con García</b> y recalcó que <b>los boletos solo se venden a través de los canales oficiales del evento</b>, advirtiendo al público que evite adquirir entradas por vías no autorizadas.