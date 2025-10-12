¿Quién es Tiffany García? La influencer panameña señalada por presuntas estafas

Tiffany, quien saltó a la fama tras su participación en la organización del recordado quinceaños de Darys Valdés, la “Princesa de Cañazas” , se encuentra ahora en el centro de la palestra pública.

¡Panamá vuelve a ser escenario de una nueva polémica en el mundo del espectáculo! Esta vez, la protagonista es Tiffany García , reconocida influencer , publicista, mercaderista y productora audiovisual , quien enfrenta fuertes acusaciones de supuesta estafa que han encendido las redes sociales.

¿Por qué acusan a Tiffany García de estafa? La influencer panameña rompe el silencio

Tiffany García ha sido acusada de presuntas estafas que involucran la venta de boletos falsos, préstamos de dinero sin devolución y supuestas vinculaciones con marcas y eventos reconocidos.

Además, los señalamientos en su contra incluyen posible malversación de fondos, manejo indebido de dinero, cobros a nombre de otras personas y la presunta apropiación de productos de marcas con las que habría trabajado.

De acuerdo con varias denuncias difundidas en redes sociales, Tiffany García también habría sido la encargada de manejar las cuentas digitales de Darys Valdés, mejor conocida como la “Princesa de Cañazas”, quien misteriosamente desapareció de las plataformas sociales.

Ante la ola de señalamientos, Tiffany García publicó un comunicado en sus redes sociales, donde pidió calma a sus seguidores y aseguró que reembolsará a todas las personas afectadas. La influencer explicó que atraviesa una situación personal complicada, mencionando que padece un problema de salud. Inicialmente, afirmó que tenía cáncer y debía someterse a una operación; sin embargo, luego aclaró que se trata de una masa operable y no de una enfermedad como tal.

”Ya están presentadas ante la ley y ante el Ministerio Público las denuncias por todo lo que vivido: la estafa, el incumplimiento y el daño a mi imagen. También quiero recordarles a todos que hay que tener mucho cuidado con difamar o hablar mal de alguien sin pruebas. Las leyes existen, y esta noche lo comprobaré”, dice parte del comunicado publicado por

En una entrevista concedida al programa “La Mordida”, aseguró que ella también ha sido víctima de estafas. La creadora de contenido incluso señaló a un supuesto promotor de eventos que, según su versión, le habría vendido boletos y accesos exclusivos falsos a eventos, provocándole pérdidas económicas.

En el programa, Tiffany García lamentó lo sucedido y ofreció disculpas a todas las personas involucradas, enfatizando que “no es algo que hice para hacerme viral”.

Entre los eventos en los que, según las denuncias, Tiffany García habría estafado a varias personas, se mencionan la venta de boletos para los Premios Juventud y para el concierto del cantante Beelé. De acuerdo con los testimonios, la influencer aseguraba formar parte del equipo de organización de dichos eventos, lo cual fue desmentido públicamente por la promotora “Jogo”, encargada del espectáculo de Beelé.

A través de un comunicado oficial, la empresa aclaró que no mantiene ningún tipo de relación con García y recalcó que los boletos solo se venden a través de los canales oficiales del evento, advirtiendo al público que evite adquirir entradas por vías no autorizadas.