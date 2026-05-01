Quitame un beso y ponlo donde prefieras

Hace varios escritos atrás analicé a profundidad la letra de la canción “Sonidos del Silencio” de Simon & Garfunkel. Una canción icónica cargada de mensajes que invitan a reflexionar sobre el mundo actual muy a pesar de haber sido escrita décadas atrás.

Y es que la música, cuando es escrita con el cerebro, tiene la particularidad de invitarle a analizar con consciencia el más allá del mensaje que está por encima de los verbos, sustantivos, adjetivos, sinónimos, antónimos o rimas.

Hay algunos cantautores que tienen la magia de activarle el cerebro e invitan a pensar con sus letras y probablemente, por esa razón, es que a algunos no les gustan. Aunque le parezca mentira Bob Dilan, Billy Joel, Jim Morrison, Shakira, Joaquín Sabina, Serrat o Ricardo Arjona son algunos de ellos.

En la canción Dame, de Ricardo Arjona, hay una frase, entre muchas, que le invitan a detenerse un momento y pensar en el contexto en la cual fue escrita. Si bien podría escribirle un mail al mismo cantautor y preguntarle ¿Qué quisiste decir?; prefiero que sea mi cerebro el que dé las posibles razones. Esa frase es “Quítame un beso y ponlo donde prefieras”.

En un mundo tan banal, donde lo superficial abunda y donde si algo se demora más allá de un “click” ya lo vemos como complejo ¿qué puede significar?... es algo similar a la icónica frase del Talmud que dice “Quien salva una vida, salva al mundo entero” y que pocos son capaces de analizarla a profundidad.

La frase “Quítame un beso, póntelo donde prefieras” de Ricardo Arjona es una expresión cargada de doble sentido, sensualidad y poesía, típica de su estilo lírico.

“Quítame un beso” puede interpretarse como dame un beso de manera apasionada o incluso arrebatado, como si se “robara” una intención. Es una forma interesante de decirle a una persona “estoy para ti”, “estoy abierto como un libro”, “no necesitas hacer números ni garabatos para acercarte” ... si ello se dijera bajo un contexto de amistad, es prácticamente, entregar tu ser al otro.

“Póntelo donde prefieras”: aquí entra el juego de palabras. Podría entenderse de varias formas, si fuese literal, sería “guárdalo como recuerdo, llévalo contigo donde tú quieras”, una manera muy icónica nuevamente de decir “aquí estoy”.

Si lo tomamos bajo un sentido figurado o sensual, puede tener una connotación erótica o provocadora, insinuando que la persona puede “ponerse” ese beso en cualquier parte del cuerpo, según lo desee. Esto, claro está, invita a tener una conexión muchísimo más íntima en cualquier relación.

Ahora, si la analizamos bajo un contexto emocional y racional: es un acto de entrega, como si el emisor se despojara de algo íntimo y se lo ofreciera a la otra persona para que lo valore a su manera y aquí, amigo lector(a), todo se devela, pues si la persona no sabe lo que es ser amigo(a), pareja, detallista... etc., etc. al igual que la frase del Talmud, jamás podrá comprenderla.

En resumen, la frase mezcla ternura, deseo y libertad, dándole al otro el poder de hacer con ese gesto amoroso (el beso) lo que quiera. Es una manera poética de decir “te doy parte de mí, haz con eso lo que te plazca”, con un guiño sensual.

Ahora viene la pregunta del meollo: ¿sabe que es amistad?, ¿sabe la profundidad de dicho contexto?, ¿sabe valorar la entrega de otro hacia usted?

Conforme envejecemos y la vida nos va regalando lecciones, solemos tener una lista muy corta de amigos y, de los verdaderos, puede que los contemos con los dedos de una mano y sobren.

Hoy se hablan de los “Fake Friends”, son los que abundan en las redes sociales, son los que nos dan follow sin tan siguiera leer nuestro contenido, son los que nos dan likes, pero que por nada del mundo nos regalan un “share” para apoyarnos y darnos a conocer en su círculo. Son los que, al abrir un emprendimiento, póngase un restaurante, le piden el primer plato gratis o le piden rebaja sabiendo que, de ese ingreso usted vive.

La amistad real es reciprocidad, o sea que ambas personas se preocupan por el bienestar del otro. Es confianza, se comparten pensamientos, emociones y secretos sabiendo que serán respetados. Es apoyo mutuo; los amigos se acompañan en momentos difíciles y celebran los buenos. La amistad es comunicación sincera pues hay espacio para hablar con honestidad, asertividad y valentía, incluso cuando hay desacuerdo. La amistad es tiempo compartido, no necesariamente constante, pero sí significativo.

¿Tan banal se ha vuelto el mundo que no es capaz de analizar una frase como “quítame un beso y ponlo donde prefieras” ?, o ¿algo tan profundo como la amistad?

El mundo se percibe como banal porque hay una prevalencia de lo superficial, la repetición sin análisis y la falta de profundidad, lo que lleva a una sociedad que prioriza lo trivial. Esto se observa en la vida cotidiana, en la cultura de masas, en la política y en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Otros factores incluyen el énfasis en lo efímero, la influencia mediática y la falta de reflexión sobre las consecuencias de las propias acciones.

Sería bueno de vez en cuando hacer un alto, ponernos los audífonos, aislarnos y comenzar a reflexionar, analizar y meditar en todos los mensajes que van más allá de la letra e instrumentos que muchos cantautores nos regalan con su talento, sin embargo, mientras existan aquellos que solo saben comer en platos descartables, cuando son invitados a comer en bandeja de plata, simplemente, no tienen idea cómo hacerlo.