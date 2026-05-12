Rafael Ruiloba y Modesto Tuñón serán académicos numerarios de la Academia Panameña de la Lengua

La Academia Panameña de la Lengua (APL) escogió este martes 12 de mayo a los profesores Rafael Ruiloba y Modesto Tuñón como nuevos académicos numerarios de la institución. De este modo, Ruiloba y Tuñón —quienes hasta ahora se desempeñaban como académicos correspondientes de la APL— ocuparán las letras Ñ y R, respectivamente. Ambos fueron seleccionados de una terna de cuatro candidatos.

En una conversación con La Estrella de Panamá, Rafael Ruiloba —quien también es autor de obras como el cuento ‘Viene de Panamá’ (1990) y la novela ‘Manosanta’ (1996)— expresó su satisfacción por esta escogencia, que le fue comunicada por el presidente de la APL, Jorge Eduardo Ritter.

“Este es un gran reconocimiento a mi trayectoria como escritor, investigador de la cultura y promotor de la literatura panameña. Mi premisa es seguir investigando y valorando la literatura panameña. Además, tengo pensado trabajar el lenguaje poético y estético con responsabilidad en mis próximas obras, y quiero contribuir a la labor de la Academia encaminada a la promoción de la literatura nacional, valorando la idiosincrasia y la cultura de este país”, manifestó el también poeta y cuentista a este diario.

Por su parte, Modesto Tuñón expresó que busca aportar desde su nueva posición en la Academia Panameña de la Lengua, especialmente en lo relacionado con el uso correcto del lenguaje en los medios de comunicación. Señaló que tiene un particular interés en cómo los nuevos medios y formatos actuales han modificado el lenguaje utilizado en la labor diaria de los periodistas, un aspecto en el que pondrá énfasis como académico numerario.

“Hay que dar un buen uso al lenguaje, independientemente de que ahora se encapsule o se haga más sintético. Pero, de todas maneras, la prensa tiene que seguir ejerciendo ese rol de divulgar el pensamiento y registrar los procesos y acontecimientos que suceden, porque la sociedad necesita informarse permanentemente”, explicó Tuñón, quien precisó que el rol de la Academia es el estudio permanente del lenguaje para su perfeccionamiento continuo.