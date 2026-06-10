Red de Museos respalda transición de la Biblioteca Nacional a Micultura

La Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá expresó su respaldo al proceso de transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. hacia el Ministerio de Cultura, bajo la Dirección Nacional de Derechos Culturales.

La organización destacó que la Biblioteca Nacional es una institución clave para la preservación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del país, y recordó que forma parte de la Red desde antes de 2016 por convenio, en reconocimiento a su misión esencial.

En su comunicado, la Red subrayó los avances de la Biblioteca en conservación, digitalización y acceso público a las colecciones, así como su papel pionero en la profesionalización del personal y la colaboración con organismos internacionales como Iberbibliotecas, ABINIA e IFLA.

También resaltó su rol como espacio vivo de encuentro y aprendizaje, con iniciativas como el Bibliobús y su participación en la Feria Internacional del Libro.