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Vida y cultura

Red de Museos respalda transición de la Biblioteca Nacional a Micultura

La Red de Museos resaltó el rol de la Biblioteca Nacional como espacio vivo de encuentro y aprendizaje, con iniciativas como el Bibliobús y su participación en la Feria Internacional del Libro.
La Red de Museos resaltó el rol de la Biblioteca Nacional como espacio vivo de encuentro y aprendizaje, con iniciativas como el Bibliobús y su participación en la Feria Internacional del Libro. Creado con Gemini
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Lourdes García Armuelles
  • 10/06/2026 15:35
La organización hizo un llamado a las autoridades para que el Comité de Transición garantice la continuidad de los programas y del personal que ha sostenido la institución

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La Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá expresó su respaldo al proceso de transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. hacia el Ministerio de Cultura, bajo la Dirección Nacional de Derechos Culturales.

La organización destacó que la Biblioteca Nacional es una institución clave para la preservación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del país, y recordó que forma parte de la Red desde antes de 2016 por convenio, en reconocimiento a su misión esencial.

En su comunicado, la Red subrayó los avances de la Biblioteca en conservación, digitalización y acceso público a las colecciones, así como su papel pionero en la profesionalización del personal y la colaboración con organismos internacionales como Iberbibliotecas, ABINIA e IFLA.

También resaltó su rol como espacio vivo de encuentro y aprendizaje, con iniciativas como el Bibliobús y su participación en la Feria Internacional del Libro.

La organización hizo un llamado a las autoridades para que el Comité de Transición garantice la continuidad de los programas, consulte a especialistas y usuarios, y valore la experiencia del personal que ha sostenido la institución.

Asimismo, señaló que estará atenta a la figura administrativa que se defina —ya sea gubernamental o mixta, como un Patronato o Asociación de Interés Público—, siempre que asegure la estabilidad y desarrollo de la Biblioteca.

La Red reafirmó su disposición de apoyo institucional y su compromiso de velar porque los logros y avances de la Biblioteca Nacional sigan al servicio de Panamá y de los panameños.

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