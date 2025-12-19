Rob Reiner y su esposa: lo que reveló la autopsia sobre su muerte

A casi una semana del macabro homicidio del director estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, se ha confirmado que sus muertes se dieron a causa de múltiples heridas provocadas por objetos cortantes, según se confirmó en el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

La autopsia concluyó que la causa de muerte fue homicidio, lo que indica la intervención de una tercera persona. La pareja fue hallada sin vida en su residencia ubicada en Brentwood, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos murieron el pasado domingo 14 de diciembre el mismo día en que sus cuerpos fueron descubiertos tras una llamada a las autoridades realizada por una de sus hijas.

El informe forense también precisó que los restos ya pueden ser entregados a sus familiares.

Mientras tanto, el lunes fue detenido el único sospechoso del doble homicidio, Nick Reiner, uno de los tres hijos del director de cine y de la fotógrafa.

El hombre, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, presuntamente cometidos con un arma blanca.

Reiner fue arrestado sin oponer resistencia la noche del lunes, pocas horas después de que se hiciera pública la muerte de sus padres.

El procedimiento quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran a los agentes abordándolo de manera sorpresiva cuando salía de una estación de gasolina, ubicada a unos 20 kilómetros de la vivienda familiar.

De acuerdo con las autoridades, el hombre no intentó huir ni resistirse, por lo que fue detenido sin inconvenientes y trasladado a dependencias policiales. Según informó el medio estadounidense TMZ, el sospechoso fue ubicado luego de registrarse en un hotel de Santa Mónica, donde el personal de limpieza habría hallado manchas de sangre en el baño y en la cama.

Nick Reiner residía de manera intermitente con sus padres y había hablado públicamente en varias ocasiones sobre su prolongada lucha contra las adicciones, iniciada en la adolescencia.

A partir de esa experiencia, en 2015 coescribió la película Being Charlie, dirigida por su padre, que retrata el complejo proceso de recuperación de un joven, hijo de celebridades, marcado por el consumo de drogas.