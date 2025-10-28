Rosalía lanza ‘Berghain’, primer sencillo de ‘LUX’, ¿cuáles han sido las reacciones?

<i>'Berghain corresponde al nombre del mítico (y casi inaccesible) club de techno de Berlín, emblema del exceso y la exclusividad. De ahí el paralelismo que han encontrado las teorías de sus fans en redes sociales: al igual que no todo el mundo puede entrar en este local nocturno, tampoco todos pueden acceder al cielo. Una metáfora no confirmada que encajaría con la carga profundamente simbólica y espiritual que está marcando esta nueva etapa de la artista', </i>reseña la revista Vogue de España.