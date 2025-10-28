Rosalía lanza ‘Berghain’, primer sencillo de ‘LUX’, ¿cuáles han sido las reacciones?

Única, arte, una joya son solo algunos de los adjetivos utilizados para calificar ‘Berghain’, el primer sencillo de ‘LUX’, la nueva producción musical de la cantante española Rosalía, quien definitivamente está de regreso.

La producción del video, su contenido, su mensaje y la letra de la canción forman parte de todos los elementos que el público y otros artistas han alabado de este sencillo de Rosalía.

¿Cuándo se lanza LUX de Rosalía?

Preparó muy bien a sus fanáticos, ya que Rosalía a través de redes sociales compartió las partituras permitiendo que muchos publicaran videos usando la música de Berghain. Especialmente, cuando esta canción se lanzó en un día inusual, ya que en la industria musical están definidos los jueves y viernes para los estrenos.

Sin embargo, la selección de la fecha no fue fortuita. Con la llegada de ‘Berghain’ empezó la cuenta regresiva para la salida oficial de ‘LUX’. Así es, desde este lunes faltan 10 días para la nueva producción de Rosalía que estrena el próximo 7 de noviembre.