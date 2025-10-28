  1. Inicio
Rosalía lanza ‘Berghain’, primer sencillo de ‘LUX’, ¿cuáles han sido las reacciones?

La cantante española se prepara para el lanzamiento de su nuevo producción Lux.
Por
Kathyria Caicedo
  • 28/10/2025 18:19
La cantante española Rosalía está de regreso y ha dejado a todos boquiabiertos tras el lanzamiento de Berghain, el primer sencillo de su nueva producción.

Única, arte, una joya son solo algunos de los adjetivos utilizados para calificar ‘Berghain’, el primer sencillo de ‘LUX’, la nueva producción musical de la cantante española Rosalía, quien definitivamente está de regreso.

La producción del video, su contenido, su mensaje y la letra de la canción forman parte de todos los elementos que el público y otros artistas han alabado de este sencillo de Rosalía.

¿Cuándo se lanza LUX de Rosalía?

Preparó muy bien a sus fanáticos, ya que Rosalía a través de redes sociales compartió las partituras permitiendo que muchos publicaran videos usando la música de Berghain. Especialmente, cuando esta canción se lanzó en un día inusual, ya que en la industria musical están definidos los jueves y viernes para los estrenos.

Sin embargo, la selección de la fecha no fue fortuita. Con la llegada de ‘Berghain’ empezó la cuenta regresiva para la salida oficial de ‘LUX’. Así es, desde este lunes faltan 10 días para la nueva producción de Rosalía que estrena el próximo 7 de noviembre.

Pero, ¿qué significa ‘Berghain’, el nuevo sencillo de Rosalía?

Para este trabajo musical, Rosalía está acompañada de la leyenda, Björk, con quien ya lanzó Oral en 2023, además del artista estadounidense Yves Tumor.

Tras el lanzamiento de ‘Berghain’ a través de redes sociales han comenzado a difundirse diversas teorías para explicar los significados y simbolismos dentro de esta canción.

’Berghain’ es el nombre que recibe uno de los clubes más emblemáticos del mundo. Ubicado entre los barrios (alemanes) de Kreuzberg y Friedrichain (razón de su nombre), la reputación de este club ha dado la vuelta al planeta, convirtiéndolo en un icono de la música techno. Desde sus inicios ha contado con la asistencia de los DJs más reputados de la escena musical electrónica, especialmente aquellos con un sonido más “puro” y ligado al ámbito underground, así lo describe la revista National Geographic.

“Berghain corresponde al nombre del mítico (y casi inaccesible) club de techno de Berlín, emblema del exceso y la exclusividad. De ahí el paralelismo que han encontrado las teorías de sus fans en redes sociales: al igual que no todo el mundo puede entrar en este local nocturno, tampoco todos pueden acceder al cielo. Una metáfora no confirmada que encajaría con la carga profundamente simbólica y espiritual que está marcando esta nueva etapa de la artista”, reseña la revista Vogue de España.

VIDEOS
Lo Nuevo