Sara Corrales: ‘Creo que un alma gemela viene de otras vidas, creo en la reencarnación’

La actriz, modelo y empresaria colombiana Sara Corrales se dedicó desde muy joven a forjar su camino profesional frente a las cámaras. Luego de participar de la primera temporada del reality show Protagonistas de novela, en el cual ocupó el segundo lugar, la antioqueña interpretó a Catalina Osorio en Todos quieren con Marilyn, papel que la hizo merecedora de el premio India.

La colombiana también ha cobrado vida de personajes pertenecientes a producciones mexicanas como El señor de los cielos, Despertar contigo y La doble vida de Estela Carrillo.

Su proyecto más reciente no involucra ponerse en los zapatos de ningún personajes, sino más bien sentirse cómoda en los suyos, pues participó en la cuarta temporada de “Ojos de Mujer”, un talk show creado con el objetivo de promover debates sobre temas de actualidad, desde los testimonios y el pensamiento de mujeres exitosas sin censura para también impulsar el empoderamiento femenino.

“Soy bastante conversadora y me encanta abrir una mesa de debate donde pueda escuchar las opiniones de los demás, aprender de ellos, nutrirme mucho”, contó Corrales a revista MÍA sobre la experiencia. “Me encanta entrar en la cabeza de cada una de ellas y decir: ‘¡Ah, ella ve esta situación de manera completamente diferente!’ Pero eso pasa por las experiencias que cada uno ha vivido”, agregó.

La colombiana no estuvo sola. La acompañaron a lo largo de la jornada personalidades como la artista musical dominicana Chiky Bombom, la presentadora y comediante venezolana Erika de la Vega, la actriz y modelo estadounidense Elizabeth Gutiérrez, y la actriz y cantante mexicana, Carla Medina.

“Me parecía increíble escuchar a cada una de ellas”, afirmó. “Creo que ese casete en tu cerebro se va creando a punta de experiencias, situaciones, relaciones y conversaciones, y eso hace que tu visión de una misma situación cambie y sea completamente diferente”.

Almas gemelas

La actriz conversó junto con sus compañeras sobre las almas gemelas, un tema muy cercano a ella, pues el pasado 24 de octubre se comprometió con el “amor de su vida”, el empresario argentino Damián Pasquini.

“Desde que nuestros caminos se cruzaron, hemos vivido momentos mágicos, aprendizajes profundos y aventuras que nos han hecho crecer como pareja y como personas. Lo que comenzó como una conexión única se ha convertido en un amor que no deja de sorprendernos y fortalecer cada día. Y hoy, con emoción inmensa, decidimos dar el siguiente gran paso: ¡Vamos a construir una vida juntos como marido y mujer!”, fue el mensaje que ambos escribieron en una publicación conjunta en la red social de Instagram en aquel momento.

En cuanto a definir las almas gemelas como tal, Corrales le dijo a MÍA que deben “tener un grado de conexión que va mucho más allá de lo físico”.

“Yo realmente creo que un alma gemela viene de otra vida, creo en la reencarnación. Creo que son trabajos espirituales que vienen de mucho antes. Y lo digo porque yo conocí a la mía. Es una sensación de plenitud, de paz, de protección, de amor, de conexión. Es algo que no se puede describir con palabras. Yo había tenido otras relaciones, por supuesto, donde también había amado mucho, pero la conexión con un alma gemela es completamente diferente”, le dijo al medio.

Refiriéndose a su actual pareja, la actriz aseguró que “los dos sentimos la conexión desde el instante en que nos conocimos”.

“O sea, todo era como: ‘¡A ti también te gusta esto, a ti también te pasa esto!’. Todo fluía tan suavemente, sin tropiezos. Y, bueno, creo que hemos tenido relaciones donde todo se intentaba, pero cuando conoces a tu alma gemela, todo es suavidad”, afirmó.

Agregó lo siguiente: “No me preguntas por qué, pero yo no tuve duda alguna de que me iba a casar con él, de que íbamos a tener hijos juntos. Yo me acuerdo de que en otros momentos le preguntaba a amigas mías que se iban a casar: ‘¿Pero estás segura? ¿Cómo se siente eso? ¿Estás segura de que sí?’. Y algunas me decían: ‘Sí, yo estoy segura’, y otras me decían: ‘Sí, yo también tengo miedo’. Pero cuando lo viví, es como... no hay duda. O sea, es aquí. Esas dos almas se han unido, se han potencializado. Eso es inigualable”.

En cuanto a cómo soluciona desacuerdos o los retos que puedan surgir entre ambos, la antioqueña reveló su arma secreta: el diálogo.

“Cuando hay diálogo, respeto y comprensión, cuando tú opinas una cosa y yo opino otra, pero ambas tenemos razón y no necesito convencerte ni tú a mí, simplemente se trata de llegar a acuerdos”, explicó. “Yo creo que todo se puede solucionar de manera fácil. El programa es un gran ejemplo de cómo debería ser la vida. Todos vemos la vida de maneras diferentes. No está bien ni está mal, pero lo importante es respetarnos”.

Salud mental

Corrales considera el cuidar su salud mental como una de las prioridades más grandes en su vida. “Siempre he estado acompañada de un proceso con una psicóloga, un coach espiritual o alguien”, confesó.

“Siempre digo: ‘Si entreno todos los días mi cuerpo, ¿por qué está mal visto entrenar mi mente también todos los días?’. Cuando tienes estos procesos no es porque estés mal o porque estés loca, sino porque precisamente quieres estar bien. Yo quiero trabajar en mi salud mental, sacar esas basuritas que no corresponden. Hay que trabajarlas para poder barrerlas, y cuando tienes todo tu hogar limpio, todo empieza a organizarse de mejor manera. La salud mental es indispensable”.

Antes de culminar, confesó a MÍA un sueño que aún le falta por cumplir: “ser mamá”.

En una entrevista con Caracol, explicó que está en el proceso de planeación para una posible fertilidad asistida. “Eso forma parte de la planeación de un futuro como familia, de un futuro como pareja, hemos estado hablando de manera muy adulta y muy responsable de hacia dónde queremos ir y qué pasos tenemos que tomar para poder llegar allá”.

Agregó que “decidimos hacer un protocolo de fertilidad para poder tener una calidad de óvulos maravillosa y tener una congelación exitosa para posteriormente ser una mamá absolutamente feliz [...] Con este proceso, espero tener la posibilidad de ser madre en el momento adecuado, con óvulos en óptimas condiciones”, informó la empresaria de 38 años.