La abundancia del recurso hídrico de la República de Panamá se muestra a través de su hidrografía con sus más de 500 ríos repartidos entre 52 cuencas a lo largo del territorio nacional.

La vertiente del Pacífico contiene 34 de las 52 cuencas, y la del Atlántico las restantes 18. El territorio panameño está conformado por ríos caudalosos, entre los que se pueden mencionar el Sixaola, el Juan Díaz y el Chagres, y además cuenta con lagos naturales y artificiales que abastecen de agua los ecosistemas, no obstante la disponibilidad del recurso hídrico contrasta con su accesibilidad.

Para entender esto es necesario analizar los resultados del XII Censo de Población y VIII de Vivienda de Panamá realizados en el año 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y el Censo (Inec).

Según estos resultados, en Panamá fueron censadas 1.595.492 viviendas, y la mayor cantidad se agrupa en viviendas de tipo individual, improvisada, apartamento o cuarto en casa de vecindad. Dentro de esta agrupación, el mayor porcentaje de población censada vive en viviendas individuales y apartamentos, lo que representa el 84,21% y el 13,69%, respectivamente.

Del total de viviendas individuales, el 77,94% es vivienda urbana y el 96,52% rural; y del total de viviendas tipo apartamento, el 20,07% es urbano y el 1,16% es rural.

Clasificadas las viviendas por tipo y área urbana o rural, el censo clasificó las diferentes fuentes de agua que abastecen a las viviendas en acueducto público del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), acueducto público de la comunidad, acueducto particular, pozo brocal protegido, pozo brocal no protegido, pozo superficial (ojo de agua o manantial), recogen agua de lluvia, río, quebrada o lago, carro cisterna, agua embotellada, o proviene de otra vivienda o comunidad cercana, y otras fuentes no declaradas.

Esta clasificación reveló que en el área urbana el 50,87% de las viviendas individuales se abastece de acueducto público del Idaan, el 3,19% se abastece de acueducto público de la comunidad y el resto de otras fuentes como pozos, carros, cisternas, agua embotellada y fuentes no declaradas.

En cuanto al área rural, el 6,33% se abastece de acueducto público del Idaan, el 16,15% de acueducto público de la comunidad, y el resto de otras fuentes de abastecimiento.

Es decir, el 76,54% de las viviendas censadas se abastece de acueductos públicos del Idaan o de acueducto público de la comunidad (el censo no determina si son juntas de acueductos rurales (Jaar) pertenecientes al Ministerio de Salud).