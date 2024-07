‘Shogun’ triunfa y ‘The Bear’ mantiene su reinado en las nominaciones de los Emmy

La serie Shogun se alzó con 25 nominaciones para la 76 edición de los Emmy y se convirtió en la producción con mayor número de candidaturas, seguida de The Bear, que batió el récord en su categoría de comedia con 23 nominaciones.

A las dos proyecciones de la plataforma televisiva FX que lideran esta clasificación, le siguen Only Murders in the Building y True Detective, con 21 y 19 nominaciones, respectivamente, anunció este miércoles la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

El drama ambientado en el Japón de 1.600, Shogun, no defraudó en su ambiciosa carrera por convertirse en el título de mayor reconocimiento por parte de la Academia y luchará contra la emblemática The Crown, además de Fallout, The Gilded Age, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, Slow Horses y The 3 Body Problem en la categoría mejor serie de drama.

La última temporada de The Crown, por su parte, logró 18 categorías, que se añaden al espectacular palmarés de 69 nominaciones y 21 premios cosechados desde su estreno en 2016.

La actriz que encarna a la princesa Diana en su etapa adulta, Elizabeth Debicki, volverá a competir por el título a mejor actriz de reparto, un título que se disputarán también Lesley Manville (The Crown), Christine Baranski (The Gilded Age) y las actrices de The Morning Show Nicole Beharie, Greta Lee, Karen Pittman y Holland Taylor.

Sus compañeros de reparto, Dominic West, quien interpreta al ahora rey Carlos III de Inglaterra, e Imelda Staunton, que se pone en la piel de Isabel II en su última etapa, también recibieron la nominación a mejor actor y actriz de una serie de drama.

West competirá por la estatuilla junto a los actores de Shogun, Hiroyuki Sanada, además de Idris Elba (Hijack), Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith), Walton Goggins (Fallout) y Gary Oldman (Slow Horses).

Por su parte, Anna Sawai (Shogun), Jenniffer Aniston y Reese Witherspoon (The Morning Show), Carrie Coon (The Gilded Age) y Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith), fueron nominadas para el mismo y codiciado galardón al que aspira recoger Staunton.

The Bear rompe su propio récord

La historia de Carmen Berzatto, una joven promesa de la alta cocina que se muda a Chicago para reflotar un restaurante de sándwiches familiar, duplicó en esta edición las 13 nominaciones que obtuvo el año pasado.

The Bear competirá por revalidar su título de mejor serie de comedia junto a series ya galardonadas, como Abbott Elementary (ABC), Only Murders in the Building (Hulu) y Curb Your Enthusiasm (HBO Max), Hacks (HBO Max), Palm Royale (Apple), Reservation Dogs (FX) y What We Do In The Shadows (FX).

El actor estadounidense Jeremy Allen White volverá a medirse en la categoría a mejor actor de comedia, un premio que ya recogió el año pasado y que en esta ocasión se lo disputará con Larry David (‘Curb Your Enthusiasm’), Martin Short y Steve Martin (‘Only Murders in the Building’), Matt Berry (‘What we do in the Shadows’) y D’Pharaoh Woon-A-Tai (‘Reservior Dogs’).

Ayo Edebiri, ganadora el año pasado a mejor actriz de reparto por ‘The Bear’, competirá este año por el Emmy a mejor actriz, un título por el que también lucharán Jean Smart (‘Hacks’), Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’), la cantante y actriz estadounidense Selena Gomez (‘Only Murders in the Building’), y Maya Rudolph, Jean Smarts (‘Hacks’) y Kristen Wiig (‘Palm Royale’).

Por último, la serie ‘Baby Reindeer (‘Bebé Reno’), el nuevo éxito de Netflix, acaparó dos nominaciones a mejor serie limitada y mejor actor (Richard Gadd).

La ceremonia de la 76 edición de los premios Emmy se celebrará en la ciudad de Los Ángeles el próximo 15 de septiembre en una gala en la que la colombiana Sofía Vergara luchará por el premio a mejor actriz de una serie limitada por su interpretación en ‘Griselda’, de Netflix, una estatuilla que disputará junto a personalidades de la talla de Jodie Foster (‘True Detective: Night Country’) o Naomi Watts (‘Feud: Capote vs. The Swans’).