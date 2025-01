Sobre la política de alimentación: un ensayo de reflexión (parte III)

Asistencia alimentaria: a pesar de todo el apoyo al sector agrícola, la inseguridad alimentaria (acceso poco fiable a suficientes alimentos a diario) persiste en Panamá. En 2022, se consideró que el 16 % de los hogares padecía inseguridad alimentaria. Según algunas estimaciones, el 20 % de los adultos panameños experimenta inseguridad alimentaria, y el porcentaje de quienes reportan una inseguridad alimentaria muy baja casi se ha duplicado en los últimos diez años. La inseguridad alimentaria es mayor entre las comunidades indígenas, en parte como resultado de los efectos a largo plazo de los bajos salarios, las restricciones de vivienda y otros efectos a nivel de políticas discriminativas.

Los esfuerzos para fortalecer la seguridad alimentaria comenzaron en Panamá durante los años 60, con un programa del Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria (MACI) que consistía en construir huertos y entregar semillas a indígenas y familias pobres. Cuando llegaron los militares en los 70 y se creó el MIDA, ese programa asistencial se eliminó.

El Cuadro 2 enumera algunos programas existentes a la fecha (2024).

Por la peculiar forma en que operan estas cosas, los programas de nutrición infantil no necesariamente representan ayuda nutricional, porque no todos los alimentos que allí se ofrecen son saludables. Desde el punto de vista de los defensores de los niños, los proyectos de ley necesitan urgentemente una reautorización formal para satisfacer mejor las necesidades de los niños panameños. Pero los programas de nutrición escolar están atrapados en la política. En Meduca se hacen esfuerzos para lograr los resultados esperados, pero por otro lado no existe ni la fiscalización requerida ni la estructura sancionatoria para asegurar que un programa de tal envergadura se realice sin corrupción gubernamental ni conflictos de interés por parte de la industria.