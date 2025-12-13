Sociología del trabajo en Panamá: desigualdad, sindicalización y negociación colectiva

El derecho a sindicalizarse está reconocido por la Constitución, el Código de Trabajo y los Convenios 87 y 98 de la OIT. Sin embargo, su ejercicio efectivo es limitado. La tasa de sindicalización es baja y persisten obstáculos administrativos y empresariales, además de la estigmatización social del sindicalismo.Históricamente, los sindicatos han defendido derechos laborales y participado en procesos democratizadores, pero también han enfrentado represión y fragmentación interna. Desde la Sociología, la sindicalización constituye un capital social colectivo: permite articular identidades, construir solidaridad y generar poder de negociación frente al capital (Antunes, 2009). Sin sindicatos fuertes, los trabajadores permanecen aislados y vulnerables a relaciones laborales desiguales.Negociación colectiva y reducción de la desigualdadLa negociación colectiva permite que los trabajadores, a través de sindicatos, pacten condiciones de trabajo, salarios y beneficios. No solo regula la relación laboral, sino que también contribuye a redistribuir ingresos y fortalecer el diálogo social.La OIT (2020) señala que países con mayor cobertura de negociación colectiva presentan menores desigualdades salariales y mayor estabilidad en el empleo. En Panamá, el marco jurídico reconoce la negociación colectiva, pero su alcance real es limitado: los convenios cubren solo a trabajadores sindicalizados. La tercerización y los contratos temporales reducen la capacidad de negociación.Desde la Sociología del Trabajo, la negociación colectiva tiene un papel democratizador. Dubet (2006) explica que los trabajadores luchan no solo por salarios, sino también por reconocimiento y justicia simbólica. Fortalecer la negociación colectiva implica redistribuir ingresos y restituir dignidad, voz y poder de manera más equitativa.