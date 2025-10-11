Sofy Durán: la mujer que horneó un sueño llamado La Cocina de Sofy

En La Cocina de Sofy, el orden no es solo una regla: es una filosofía. Sofy exige que las vitrinas estén siempre completas, que el personal sonría y que cada bandeja refleje esmero. 'Me gusta que el cliente vea belleza, limpieza y calidez. Si un espacio queda vacío, enseguida debe llenarse. No se trata solo de vender, sino de cuidar lo que proyectamos'.Su día comienza temprano, recorriendo la planta, observando procesos, corrigiendo detalles, animando al equipo. Habla con todos, escucha ideas, y confía plenamente en la chef ejecutiva Caro García, con quien comparte la creación de nuevas recetas. Algunas surgen de la intuición y florecen rápido; otras tardan meses en perfeccionarse. Varias quedan en el camino. 'Detrás de cada producto hay una historia que la gente no se imagina —dice—. Nada sale sin haber sido probado, sin haber pasado por muchas manos'.