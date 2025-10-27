Al final hay que tener carácter cuando uno se mete en esto. Personas que están detrás de él, que viven de esto, fueron los que imposibilitaron que esto se diera, porque si había una negociación de trabajar en consenso, aquí se les acababa el negocio a muchas personas. Entonces, detrás de eso, llevaron esta conspiración hasta final. Por eso, el 23 de noviembre los convencionales van a hablar y van a escoger quién va a estar. Independientemente del resultado que sea. Yo soy panameñista y me quedo en mi partido. Si no me toca ganar a mí, yo seguiré en el partido y trabajando por el mismo.