Fiscalía aprehende a dos dirigentes del Suntracs durante un allanamiento

Cuatro personas relacionadas al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) fueron aprehendidas el día de hoy, tras allanamientos de la Físcalía contra el Orden Económico.

Dos de los capturados son Abdiel Bethancourt y José Palacios, dirigentes del sindicato de la construcción, mientras que la hija y esposa de Jaime Caballero, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Nueva Joya, también fueron apresadas, de acuerdo a denuncias del Suntracs en sus redes sociales.

Según el sindicato, se han realizado alrededor de 16 allanamientos, incluyendo la casa de la hija de Saúl Méndez. “Estos hechos buscan atemorizar y desarticular la lucha obrera organizada, pero no lograrán silenciarnos”, destacaron en sus redes.

Asimismo, denunciaron que desde su detención se desconoce las condiciones en las que se encuentran estas personas o en donde están actualmente.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de las diligencias judiciales ni sobre los delitos que se investigan.

El Suntracs, conocido por su fuerte presencia en movilizaciones sociales y laborales. Dirigentes del gremio han calificado los operativos como una “represión política”.