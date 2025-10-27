Fiscalía aprehende a dos dirigentes del Suntracs durante un allanamiento

Cuatro personas relacionadas al <b><a href="/tag/-/meta/suntracs">Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs)</a></b> fueron aprehendidas el día de hoy, <b>tras allanamientos de la Físcalía contra el Orden Económico</b>.Dos de los capturados son<b> Abdiel Bethancourt y José Palacios</b>, dirigentes del sindicato de la construcción, mientras que la<b> hija y esposa de <a href="/tag/-/meta/jaime-caballero">Jaime Caballero</a>, </b>quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Nueva Joya, también fueron apresadas, de acuerdo a denuncias del Suntracs en sus redes sociales. Según el sindicato, <b>se han realizado alrededor de 16 allanamientos, incluyendo la casa de la hija de Saúl Méndez</b>. <i>'Estos hechos buscan atemorizar y desarticular la lucha obrera organizada, pero no lograrán silenciarnos'</i>, destacaron en sus redes. Asimismo, denunciaron que desde su detención<b> se desconoce las condiciones en las que se encuentran estas personas o en donde están actualmente</b>. Hasta el momento, el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de las diligencias judiciales ni sobre los delitos que se investigan. El <b>Suntracs</b>, conocido por su fuerte presencia en movilizaciones sociales y laborales. Dirigentes del gremio han calificado los operativos como una <i>'represión política'</i>.