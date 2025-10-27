Tonosí sufre inundaciones por lluvias ligadas al huracán Melissa

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, han impedido que los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realicen un balance completo de los daños ocasionados en las zonas agropecuarias, producto de la influencia indirecta del huracán Melissa, que este lunes alcanzó la categoría 5 en el Caribe.

De manera preliminar, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a este medio que las áreas afectadas corresponden principalmente a cultivos de arroz, sin que haya sido necesario evacuar animales de granja.

La semana pasada, el Sinaproc lideró el Primer Simulacro Nacional de Evacuación Agropecuaria en las comunidades de Flores y Cacao, también del distrito de Tonosí. Dichas zonas fueron seleccionadas por su alta vulnerabilidad ante inundaciones registradas en años anteriores, que provocaron pérdidas de aves de corral, cerdos, cabras y bovinos.

Hasta el momento, las afectaciones más visibles han sido reportadas por el alcalde de Tonosí, Aníbal Domínguez, quien indicó en declaraciones a Telemetro Reporta que más de 140 viviendas resultaron afectadas tras el desbordamiento del río Tonosí. Sin embargo, aclaró que el nivel del agua comenzó a disminuir este lunes, lo que ha permitido el ingreso paulatino de equipos de evaluación y limpieza.

El huracán Melissa mantiene un comportamiento atípico y errático, desplazándose lentamente hacia el oeste, cerca del norte de Jamaica. Sus bandas externas continúan generando lluvias intermitentes en el arco sur de Panamá, razón por la cual las autoridades mantienen alertas preventivas ante posibles nuevas inundaciones.

El Sinaproc reiteró su llamado a la población a seguir las recomendaciones oficiales, evitar zonas vulnerables y no acercarse a ríos o quebradas, ya que el mal tiempo podría persistir durante las próximas horas.