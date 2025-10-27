Tonosí sufre inundaciones por lluvias ligadas al huracán Melissa

La<a href="/tag/-/meta/noaa-administracion-nacional-oceanica-y-atmosferica"> Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica</a> (NOAA, sigla en inglés) destacó en su discusión sobre el clima tropical del<a href="/tag/-/meta/cnh-centro-nacional-de-huracanes-national-hurricane-center-"> Centro Nacional de Huracanes </a>(NHC, sigla en inglés) de Estados Unidos, siendo las 18:15 UTC este lunes 27 de octubre de 2025:El <b>huracán Melissa</b> está centrado cerca de <b>16.5N 78.3W</b> a las<b> 27/1800 UTC</b> o <b>130 millas </b>al suroeste de <b><a href="/tag/-/meta/jamaica">Kingston, Jamaica</a></b>, con rumbo oeste-noroeste a <b>3 nudos</b>. Se estima que la presión central mínima es de <b>906 mb</b>. La velocidad máxima sostenida del viento es de <b>150 nudos</b> con ráfagas de hasta 185 nudos.Los mares en su punto máximo cerca del centro de<b> Melissa</b> está cerca de<b> 35 pies</b>. Con los pronósticos esperan<b> numerosas lluvias intensas y tormentas</b>. Más tarde hoy, 27 de octubre, esperan un giro hacia el noreste y una velocidad de avance más rápida el martes. Luego para el miércoles y jueves esperan un movimiento hacia el noreste. En la trayectoria pronosticada, estiman que el núcleo de<b> Melissa</b> se mueva sobre <b>Jamaica</b> esta noche y temprano.El martes, en el sureste de<b><a href="/tag/-/meta/cuba"> Cuba </a></b>el martes por la noche, y en todo el miércoles, el sureste de <b><a href="/tag/-/meta/bahamas">Bahamas</a></b>. Es probable que haya fluctuaciones en la intensidad antes de que <b>Melissa</b> toque<b> tierra en Jamaica el martes</b>. Sin embargo, esperan que <b>Melissa</b> llegue Jamaica y el sureste de Cuba como un gran polo de gran poder huracán, y seguirá teniendo fuerza de huracán cuando se mueva en todo el sureste de las Bahamas.En la discusión del <a href="/tag/-/meta/cnh-centro-nacional-de-huracanes-national-hurricane-center-">NHC</a> están produciendo condiciones de tormenta tropical en Jamaica y condiciones de vientos huracanados catastróficas y potencialmente mortales. Se espera que comiencen esta noche y continúen hasta temprano el martes.