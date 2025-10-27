Minsa activa Centro de Operaciones de Emergencia en Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la regional de Salud de Los Santos activará el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) a partir de las 8:30 a.m. del lunes 27 de octubre, en coordinación con Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), ante las afectaciones registradas en el distrito de Tonosí.

Según la entidad sanitaria, se han reportado aproximadamente 140 viviendas afectadas, principalmente en las comunidades de Guaniquito, Pueblo Nuevo, Perina, Chará, Puerto Piña (vía Puerto Piña), Bebedero y Ocho Pases.