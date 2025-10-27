  1. Inicio
PANAMÁ

Minsa activa Centro de Operaciones de Emergencia en Los Santos

Desbordamiento del río en el distrito de Tonosí, sector de Pueblo Nuevo.
Desbordamiento del río en el distrito de Tonosí, sector de Pueblo Nuevo. SINAPROC
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/10/2025 10:14
La decisión llega cuando se han reportado aproximadamente 140 viviendas afectadas durante el fin de semana

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la regional de Salud de Los Santos activará el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) a partir de las 8:30 a.m. del lunes 27 de octubre, en coordinación con Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), ante las afectaciones registradas en el distrito de Tonosí.

Según la entidad sanitaria, se han reportado aproximadamente 140 viviendas afectadas, principalmente en las comunidades de Guaniquito, Pueblo Nuevo, Perina, Chará, Puerto Piña (vía Puerto Piña), Bebedero y Ocho Pases.

Clases suspendidas en Tonosí por fuertes lluvias

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) suspendió las clases en la provincia de Los Santos, específicamente en el distrito de Tonosí, para este lunes 27 de octubre, debido a las lluvias que afectaron varias escuelas durante el fin de semana como consecuencia del Huracán Melissa.

