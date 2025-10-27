Canal de Panamá prevé una inversión de $2,600 millones en terminales portuarias

Unas veinte empresas de la industria marítima, expertas en operaciones portuarias de contenedores y líneas navieras de contenedores, se mostraron interesadas en el desarrollo de terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico que impulsa el Canal de Panamá, durante una reunión de trabajo, este lunes 27 de octubre.

La empresas que participaron en este primer acercamiento convocado por la Administración del Canal de Panamá (ACP) para identificar posibles interesados en los proyectos portuarios son: APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals–CMA, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix y Terminal Investment Limited, CMA CGM, ONE, Evergreen, Hapag Lloyd, HMM, Maersk Line, MSC, OOCL, COSCO, Yang Ming, Port of Houston y ZIM.

El proceso contempla la realización de un estudio de mercado y factibilidad para ambas terminales. Una vez concluida esta etapa, se elaborará el plan maestro del proyecto, que servirá de base para dar inicio al proceso especial de selección del concesionario encargado de su desarrollo, informó la ACP en un comunicado.

De acuerdo con la información, la adjudicación del concesionario está programada para concretarse en el cuarto trimestre de 2026. La entidad destacó que el proceso será transparente y competitivo, con la expectativa de atraer la participación de compañías de alcance internacional.

En el marco de la Visión 2025-2035 del Canal de Panamá, las terminales de contenedores se perfilan como elementos clave dentro de la infraestructura de apoyo del Canal, solo superadas en relevancia por las esclusas y los canales de navegación. Su desarrollo busca fortalecer la capacidad portuaria y asegurar la competitividad de la ruta marítima panameña.

El proyecto contempla una inversión estimada de $2,600 millones para ambas terminales, con un impacto económico calculado entre el 0.4 % y el 0.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), adelantó la ACP en su comunicado. Asimismo, se prevé la creación de alrededor de 8,100 empleos durante la fase de construcción y unos 9,000 puestos adicionales cuando las terminales entren en operación, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos.

Y, añadió que: el desarrollo de estas iniciativas busca incrementar la capacidad de transbordo de contenedores en 5 millones de TEU (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies) anuales, fortalecer el posicionamiento de Panamá como uno de los centros intermodales más competitivos del mundo y expandir la infraestructura portuaria del área interoceánica, actualmente operando al límite de su capacidad.

“Con esta visión, el Canal de Panamá reafirma su compromiso con el país y el mundo: seguir siendo motor de comercio global y desarrollo económico, mientras impulsa un progreso más justo, resiliente y sostenible para todos los panameños”, puntualizó la ACP en su nota de prensa.

El Canal de Panamá comenzó el acercamiento con líderes de la industria marítima para impulsar el desarrollo de nuevas terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, continuando un proceso similar al del desarrollo del gasoducto.

La presentación se dio en una reunión de trabajo únicamente accesible por invitación a cada uno de sus participantes, en concordancia con las normas y reglamentos institucionales.