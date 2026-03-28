Spotify permite conocer las conexiones creativas detrás de una canción con SongDNA

Spotify permite ahora a sus usuarios descubrir en profundidad las conexiones creativas que existen detrás de una canción gracias a su nueva función en pruebas, SongDNA, una herramienta que se integra dentro de la suscripción Premium y que busca enriquecer la experiencia musical más allá de la simple escucha.

Detrás de cada tema musical hay un entramado complejo de talento y colaboración que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido para el oyente promedio. Compositores, productores, arreglistas, músicos de sesión y otros colaboradores participan en el proceso creativo que da vida a una canción, pero sus aportes no siempre son visibles para quienes disfrutan de la música, ya sea en un concierto en vivo o desde la comodidad de su hogar. SongDNA surge precisamente con la intención de visibilizar ese trabajo colectivo y ofrecer una mirada más completa sobre el origen de cada pieza.

La plataforma de ‘streaming’ pone ahora “esas relaciones en primer plano” con esta nueva experiencia interactiva. A través de SongDNA, los usuarios pueden explorar quiénes han trabajado en una canción específica, conocer detalles sobre las historias que inspiraron su creación y descubrir cómo evolucionó el tema a lo largo del tiempo. Además, la función también permite identificar distintas versiones que se han realizado de una misma canción, lo que abre la puerta a una exploración más amplia del repertorio musical.

SongDNA se presenta como una tarjeta de información integrada directamente en la vista ‘Reproduciendo ahora’, lo que facilita el acceso inmediato mientras el usuario escucha su música favorita. Esta integración busca que la experiencia sea fluida y natural, sin necesidad de abandonar la reproducción o navegar por múltiples secciones dentro de la aplicación. Con un solo toque, el usuario puede adentrarse en los detalles creativos del tema que está sonando.

Según explica Spotify en su blog oficial, “las conexiones que ves en SongDNA se basan en una combinación de información que recibimos de los artistas y sus equipos, complementada con datos aportados por la comunidad”. Esto significa que la herramienta no solo se nutre de fuentes oficiales, sino también de contribuciones colaborativas, lo que puede enriquecer aún más la información disponible y ofrecer perspectivas diversas sobre una misma obra.

La llegada de SongDNA también refleja una tendencia creciente en la industria musical hacia la transparencia y el reconocimiento de todos los involucrados en el proceso creativo. En un contexto donde los créditos musicales han cobrado mayor relevancia, esta función puede convertirse en una herramienta clave para destacar el trabajo de profesionales que históricamente han permanecido en segundo plano.

Por el momento, SongDNA se encuentra disponible en versión beta para usuarios Premium de Spotify en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android. Esta fase de prueba permitirá a la compañía recopilar retroalimentación y ajustar la herramienta antes de su lanzamiento completo. Se espera que la función esté disponible para todos los suscriptores Premium a lo largo del mes de abril, ampliando así su alcance a una base global de usuarios.

Con iniciativas como SongDNA, Spotify continúa apostando por innovaciones que no solo mejoran la experiencia de escucha, sino que también fomentan una mayor conexión entre los oyentes y el proceso creativo que da vida a la música.