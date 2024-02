SZA, nuevas categorías y cero inteligencia artificial en los Grammys 2024

El éxito de SZA

Por otro lado, su álbum logró debutar en la primera posición de la lista Billboard 200 y rompió el récord de la mayor semana de streaming para un álbum de R&B en Estados Unidos. SOS pasó 10 semanas no consecutivas en el punto más alto de esta lista musical, siendo el álbum de una artista femenina de R&B que más tiempo ha pasado en el Billboard 200, superando a Whitney, de Whitney Houston.

Reglas y aclaraciones

Mejor interpretación de música africana, Mejor álbum de jazz alternativo y Mejor grabación de danza pop son las tres nuevas categorías que presentará la premiación durante esta nueva edición. A pesar de esto, la cantidad de categorías de los premios fueron reducidas de 26 campos a solo 11, sin incluir el Campo General.

La Academia de la Grabación señaló que esto se hizo para garantizar que todos los miembros votantes pudieran ejercer los diez votos asignados, ya que esto se impedía debido a que algunos campos anteriormente sólo contenían una categoría.

Por otro lado, la Academia también rectificó que la inteligencia artificial no puede ser nominada en alguna de las categorías de los premios y que sólo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio Grammy. Una obra que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría”. También se mencionó que las obras que presentan material generado por inteligencia artificial serán escogidas si tienen humanos que hayan contribuido significativamente al trabajo.