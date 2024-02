Tanmy López Moreno: ‘Panamá es mi segunda patria’

Panamá tiene un lugar especial en la carrera artística de Tanmy López Moreno. A pesar de haber cosechado grandes éxitos en su tierra natal, Cuba, la artista define al suelo istmeño como un país de oportunidades en donde ha tenido la posibilidad de conectar con otros públicos e internacionalizarse musicalmente.

“Siempre Panamá ha sido como una segunda patria [para mí], he tenido las puertas abiertas de muchos escenarios aquí en el istmo y eso me ha ayudado a darme a conocer en el país”, destacó la violinista cubana en una conversación con La Estrella de Panamá.

La artista recuerda el Teatro Ateneo como el lugar de su primer concierto y primera interacción con el público de Panamá. En ese momento traía músicos cubanos, sin embargo, la convicción de expandir las fronteras de su música la hizo apostar por el istmo a través del tiempo, lo que la llevó a presentarse en el pasado Panama Jazz Festival junto a su banda completamente panameña, ‘Son del Canal’.

“‘Son del Canal’ son músicos panameños que vienen también trabajando con la Fundación Danilo Pérez y son muy talentosos. Además, son músicos muy buenos que me permiten viajar sola, para no tener que traer tantos músicos, entonces se hace más fácil a la hora de querer llevarme [a Panamá u otros países]”, también dijo.

Durante su carrera, Tanmy se ha destacado por la producción del disco La luz es música, en el que musicaliza versos del escritor y revolucionario cubano, Rubén Martínez Villena, adaptándolos a diversos géneros musicales desde el Cha cha chá hasta el guaguancó.

En este disco tuvo la oportunidad de colaborar con el cantautor Silvio Rodríguez durante la elaboración del disco y en la interpretación de algunos temas del mismo.

“En La luz es música desarrollé mi mejor trabajo como musicalizadora y ese disco es un ejemplo de cómo se puede encontrar un universo nuevo si uno busca, porque realmente yo no sabía musicalizar antes de eso. Yo me presenté ahí porque amo a Silvio y dije: ‘Si él va a oír esa música, yo quiero participar’”, confesó Tanmy.

Con este proyecto musical no solo recibió el Premio Cubadisco en 2012, en la categoría cancionística, sino que también obtuvo el reconocimiento del público general debido a su distintivo sonido, alejado de la música clásica que aprendió durante sus días como estudiante en el Instituto Superior de Arte (ISA) y el Conservatorio Amadeo Roldán.

Su próximo proyecto

La violinista también compartió con este diario que se encuentra grabando su próxima producción musical en Panamá, después de firmar con el sello discográfico panameño, Discos Tamayo. “Es un trabajo del que tengo mucha expectativa. Hasta ahora hemos grabado seis temas, dos son poemas del escritor Ángel Escobar Varela, musicalizados por mí; otros dos son letras y música mía y los demás son temas muy populares de Panamá”, afirmó Tanmy.

La artista viene trabajando este proyecto junto a su nueva disquera desde hace cuatro meses. Aunque todavía hace falta afinar algunos detalles sobre la producción del disco, la artista tiene muy claro el concepto y el color musical que tendrá su próximo disco.

“Como se grabó una parte de música panameña, suenan completamente diferentes [a las demás canciones]. Lo que se quiere es que ambas sonoridades se mezclen y eso es lo que se está trabajando ahora. El disco se va a llamar algo así como ‘Llegando a ti’ o ‘Estar en ti’, ese es el aura y la esencia del disco, quedarme contigo”, reveló.

Los inicios

Tanmy habló sobre sus inicios como violinista , pues desde muy pequeña tuvo gran interés en la música e incluso llegó a presentar pruebas de aptitud en la especialidad de violín con tan solo seis años de edad, de esta manera llegó al Conservatorio Guillermo Tomás, en el cual se formó años más tarde.

“Desde pequeñita siempre tuve inquietudes y quería que me vieran, tenía características de una persona extrovertida. Entonces, en la escuela de mi hermano estuvieron haciendo captaciones para ver qué niño quería estudiar música, porque aunque había escuelas de música muy pocos niños se matricularon. Ahí me enteré que existía este sistema y mis padres me llevaron porque tenía la inquietud de cantar, bailar y hacer cualquier cosa que llamara la atención”, contó Tanmy a este medio.

También menciona que no solo hizo pruebas de aptitud para violín, pues otra de sus opciones fueron el piano, el cual actualmente utiliza para componer sus canciones, sin embargo, al final se decidió por el instrumento de cuerdas.

“¿Por qué escogí el violín? Porque es un instrumento que puede llevarte a todos los estados anímicos. Desde la máxima alegría a la máxima tristeza, también puede ser muy desgarrador o muy virtuoso, Un dato interesante del violín es que su sonoridad es bien melancólica y eso tiene mucho que ver mucho con mi personalidad”, concluyó la violinista.