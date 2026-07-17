El Teatro Guild de Ancón presenta ‘Vampiro Político’, una comedia sobre poder, corrupción y humor negro

A veces la sátira es la mejor forma para digerir la realidad que le toca vivir al país. Bajo esta premisa, se desarrolla este fin de semana la obra teatral <b>‘Vampiro Político’</b> en el <b><a href="/tag/-/meta/teatro">Teatro</a> Guild de Ancón</b>, una comedia que – según sus creadores – demuestra que ni la inmortalidad salva al latinoamericano de vivir su realidad, al punto de convertir la función en una reminiscencia criolla y sobrenatural del filme de Quentin Tarantino <b>‘Pulp Fiction’</b>.De este modo, tanto el <b>Teatro Guild</b> como la productora <b>Porto Diao</b> presentan un espectáculo que subvierte los mitos clásicos del terror para ponerlos a dialogar con la realidad social, la inflación y el rebusque panameño.La trama de <b>‘Vampiro Político’</b> sigue los pasos de <b>Kakanasky</b> - interpretado por Albi Pérez Rueda -, un vampiro milenario que, golpeado por la necesidad económica y la falta de ingresos fijos, termina cruzando caminos con el <b>representante de corregimiento Monteoscuro</b> – encarnado por Gabriel Velásquez – quien está dispuesto a todo con tal de asegurar la codiciada silla de la <b>presidencia de la Asamblea Nacional</b>. Monteoscuro decide que la mejor forma de limpiar su camino político es contratar al inmortal como su sicario personal.Lo que inicia como un pacto de supervivencia financiera desata una sangrienta y cómica conspiración que arrastra a personajes de todas las esferas del país, que comprende desde la burguesía y el ecosistema de las redes de la capital, se convierte en una serie de situaciones jocosas interpretadas por un elenco conformado por Federico Quelquejeu (Miguel González) y Milka (María Villalaz), pasando por una incisiva e implacable dupla de investigación conformada por la <b>Detective Salazar</b> (Sharon Ruiz Villafañe) y el <b>Forense Aldeano</b> (Jaime Santana), hasta encontrarse con los misterios de <b>Tierras Altas</b> junto a los personajes de <b>‘El Cuidador’</b> (Juan Sáez) y <b>‘La Divina’</b> (Ana Hormechea).El dramaturgo <b>Rob Rivera</b>, quien es productor de la obra, rememoró en entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b> que la historia surgió desde la mesa de guionistas del <b>Teatro Guild de Ancón</b>. Un ejercicio que se realiza una vez al año desde el programa educativo del teatro, que convoca a la creación de un guion teatral desde cero.'Nos interesaba contar una historia sobre alguien que comienza desde abajo y termina convirtiéndose en una figura muy poderosa, algo similar a lo que ocurre en <b>‘El Padrino’</b>. Como todos somos artistas con intereses distintos, decidimos incorporar elementos fantásticos y ahí apareció la figura del vampiro. Esa mezcla nos pareció muy interesante y comenzamos a desarrollar la historia en 2024. Posteriormente escribí el libreto. Como panameño, me gusta estar atento a lo que ocurre en el país y observar la realidad con una mirada crítica y también un poco cínica. Quería hacer una crítica no solo a la <b>clase política</b>, sino también a las condiciones sociales y económicas que vivimos.