ImprovFest 2026: un mes para improvisar, crear y sorprender al público

Panamá se prepara para vivir un mes dedicado a la improvisación teatral. Del 1 al 30 de octubre, el Teatro Guild de Ancón será la sede de ImprovFest 2026, el primer Festival de Improvisación Teatral de Panamá, que contará con 14 funciones en español e inglés, talleres, música en vivo, artistas invitados y el primer ImprovMatch.

Para Ezequiel Coniglio, uno de los impulsores de la iniciativa, el festival representa una oportunidad para reunir en un mismo espacio las distintas expresiones de esta disciplina que se han desarrollado en el país. “La idea es consolidar todo ese movimiento”, explicó al referirse al crecimiento que ha experimentado la improvisación teatral en Panamá.

La programación reunirá a tres propuestas con estilos diferentes: Elefante de Venus, ImproDrags e ImprovTGA, la tropa residente del Teatro Guild de Ancón. Cada una llevará al escenario su propia manera de entender la improvisación, pero todas compartirán un elemento fundamental: la ausencia de un guion y la participación del público.

La primera semana, del 1 al 3 de octubre, estará dedicada a la apertura del festival y a las funciones de ImprovTGA, agrupación que nació en el Guild en 2008 y que ha desarrollado espectáculos tanto en inglés como en español.

Posteriormente, del 8 al 10 de octubre, será el turno de Elefante de Venus, compañía panameña con más de nueve años de trayectoria. Entre sus propuestas estará ‘Crímenes Perfectos’, un espectáculo construido a partir de frases sugeridas por los espectadores.

La dinámica permite que una idea aparentemente absurda termine convertida en una historia sobre el escenario. Como explicó Ezequiel durante la entrevista, alguien del público podría proponer: “Lo maté porque no vino a Impro Fest”. A partir de esa frase, los actores deberán crear personajes y situaciones cómicas relacionadas con el crimen.

La tercera semana incorporará propuestas en inglés y actividades especiales, mientras que del 22 al 24 de octubre llegará ImproDrags, una combinación de drag, personajes, juegos e improvisación protagonizada por Mr. Alpha, Karla Gretta, Lolita Lasenza y Zion. En este espectáculo, las ideas del público también serán parte fundamental de la creación de las escenas.

El festival también tendrá presencia internacional con Nicolás Devincente, actor, improvisador y docente teatral argentino, quien participará en la última semana y ofrecerá talleres de improvisación en español para principiantes y avanzados.

Uno de los momentos centrales llegará durante la última semana, del 28 al 30 de octubre. Además de una función especial de Halloween, se realizará la Gran Final del ImprovMatch, en la que los tres grupos participantes se enfrentarán en diferentes dinámicas de improvisación para definir al primer equipo campeón del festival.

Pero si existe un elemento que define al ImprovFest es precisamente el público. “Cien por ciento. La improvisación tiene una parte fundamental, una pata fundamental, que es la participación del público”, afirmó uno de los organizadores del ImprovFest.

Los espectadores podrán aportar palabras, situaciones, acciones o ideas que los actores utilizarán para construir las escenas. Para Coniglio, esa interacción es una de las razones por las que la improvisación genera una experiencia particular: “Quizás algo que ellos imaginaron termina apareciendo en escena de una manera totalmente diferente y eso provoca muchas risas”.

Esa participación también garantiza que cada función sea distinta. “Todos los shows de improvisación son diferentes. No existe un espectáculo igual a otro porque, como el público propone y los improvisadores no tienen guiones, todo cambia constantemente”, destacó.

El festival tiene, además, una dimensión vinculada a la preservación del propio Teatro Guild. Todo lo recaudado será destinado al mantenimiento, reparación y mejora del espacio, fundado en 1950 y considerado uno de los teatros comunitarios con mayor trayectoria de Panamá.

Para Coniglio, llevar el festival al Guild también implica recuperar el vínculo histórico entre este escenario y la improvisación. “Traer este festival es una manera de reavivar esa llama de la improvisación, volver a posicionar al Teatro Guild de Ancón como el centro de la improvisación panameña”.

Con espectáculos en dos idiomas, talleres, propuestas de distintos estilos y un público que no solo observa, sino que también interviene en la creación, ImprovFest 2026 busca convertir octubre en un mes dedicado a descubrir qué puede ocurrir cuando los actores suben al escenario sin saber exactamente qué historia van a contar.