‘Psicópata’: un monólogo que busca romper los mitos

El humor negro y la dramaturgia pueden ser las herramientas para reflexionar y poner sobre la mesa un fenómeno social poco comprendido: la psicopatía. La obra ‘Psicópata’ – que será puesta en marcha por la directora Carla Morely y el actor Augusto Posso – busca explorar esa posibilidad con una propuesta atractiva y provocadora a la vez.

La presentación – que se realizará del 11 al 23 de agosto a las 8:00 pm en el Teatro Guild de Ancón – se realiza a partir del guion del dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt y apuesta por un formato poco habitual: un monólogo que mantiene al espectador inmerso en la historia de un personaje que desafía constantemente los límites de la moral y de la lógica. En este sentido, la interpretación del protagonista es volátil, capaz de transitar entre sensaciones que van desde la tensión y la euforia hasta el humor y el sarcasmo.

En tanto, la obra plantea un dilema tan actual como existencial: ¿qué harías si una plataforma de streaming tomara tu vida, la convirtiera en un fenómeno mundial y nunca te pagara un solo centavo? Una interrogante que se planea sobre un montaje teatral que busca que el público no sea un mero espectador de la historia, sino que forme parte de ella.

Cuando Morely leyó el guion por primera vez, sintió que esta era una historia que merecía ser contada.

“Cuando leí ‘Psicópata’, se me voló la cabeza. Me enamoré del texto desde el primer momento. Todas las obras que decido llevar a los escenarios deben cumplir dos requisitos. El primero es que yo quiera leer la obra de una sola sentada. Si mientras la leo siento ganas de levantarme, revisar el celular o hacer cualquier otra cosa, entonces no es la indicada. El segundo requisito es que, cuando termine de leerla, me queden preguntas en la cabeza. Que me deje reflexiones, inquietudes y ganas de seguir investigando. ‘Psicópata’ cumplió perfectamente con esos dos requisitos. Empecé a investigar sobre el tema y una de las cosas que más me alarmó fue descubrir que yo también tenía muy encasillado el perfil del psicópata. Lo asociaba únicamente con asesinos en serie”, confió en entrevista con La Estrella de Panamá.

Sin embargo, Morely descubrió que hay muchísimos psicópatas que caminan por la calle y que pueden llegar a ser políticos, empresarios o desempeñarse en cualquier ámbito de la sociedad. Dentro de su investigación, ahondó en los hallazgos del psicólogo canadiense Robert Hare, quien en su libro ‘Sin conciencia’ afirmó que al menos una vez en la vida todos nos hemos topado con un psicópata.

“Conocer esa estadística me impresionó mucho porque la mayoría de las personas tienen una imagen muy limitada de lo que es realmente un psicópata. Creo que esta obra puede cambiar esa perspectiva”, admitió.

A Morely siempre le interesó la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría. No obstante, en esta ocasión, profundizó aún más en la investigación sobre la psicopatía, al punto que consultó con psicólogos forenses para entender cómo nace, cómo piensa, cómo siente y cómo se relaciona una persona con este padecimiento.

La idea de Morely sobre qué significaba ser un psicópata y quien lo podría ser inicialmente se asociaba al famoso personaje de Hannibal Lecter, encarnado por el actor británico Anthony Hopkins en la cinta ‘El silencio de los corderos’ (1991), quien hace que sus semejantes destilen temor hacia él. Sin embargo, Morely comprendió que la realidad es otra y que los psicópatas son capaces de manejar una personalidad encantadora, manipuladora y fascinante. Unas cualidades con las que pueden ser capaces de proyectarse como personas comunes y corrientes. A su vez, usan este camuflaje a su favor para cometer todo tipo de delitos como lo podrían ser las estafas, los robos y los asesinatos.

“Mientras el psicópata comparte estadísticas absurdas sobre el vodka o plantea preguntas aparentemente inofensivas, como a quién te llevarías a una isla desierta, en realidad está ejecutando su plan más macabro. No es una obra de miedo. Es una obra que desafía y que deslumbra. Si por casualidad nunca has estado en contacto con un psicópata, esta puede ser una gran oportunidad para acercarte a uno sin correr ningún peligro”, agregó Morely, quien además reveló que el protagonista incluso canta o baila durante la presentación.

Augusto Posso, protagonista de la obra, aseguró que esta obra constituye un reto profesional ya que debe mantener la atención al público durante la presentación. “Hay que hacer un gran esfuerzo para sostener el espectáculo y trabajarlo muy bien para que la audiencia salga satisfecha. Siempre será un desafío importante para cualquier actor asumir una propuesta como esta. Así que acepté el reto y aquí estamos”, dijo en conversación con este diario.

Para Posso, el proceso de construcción del personaje le sirvió para entender cómo se va gestando un fenómeno social y, sobre todo, cómo los psicópatas van gestando las características que les distinguen desde la infancia.

“Como no experimentan las emociones de la misma manera que otras personas, muchas veces simplemente imitan conductas emocionales observadas en otros. Actúan como si sintieran determinadas cosas porque han aprendido cómo se supone que debe reaccionar una persona. Comprender todo eso ha sido fascinante. (...) La gente tiene muy presente el estereotipo de las películas: alguien extraño, introvertido o con una mirada inquietante. Pero la realidad no necesariamente es así. Existen incluso los llamados psicópatas de cuello blanco, personas que pueden estar involucradas en fraudes, corrupción o delitos financieros. Son individuos que pueden sentarse contigo, conversar de cualquier tema y parecer completamente normales. Eso rompe muchos de los estereotipos que solemos tener sobre la psicopatía”, reflexionó.

Eso le lleva a pensar que los psicópatas podrían estar incluso más cerca de lo que nos imaginamos, que hayamos tenido contacto con uno de ellos y que ni siquiera nos hayamos enterado de ello. Por otro lado, consideró que la psicopatía – al igual que muchos otros temas – siguen siendo tabúes dentro de la sociedad.

“Existe miedo a hablar sobre la psicopatía y también mucho desconocimiento. La mayoría de las personas piensa inmediatamente en alguien que anda por la calle con un cuchillo cometiendo asesinatos. Pero no necesariamente es así”, concluyó.