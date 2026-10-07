Capacidad crítica y transversalidad: la IA redefine perfiles profesionales en comunicación

El avance de la inteligencia artificial augura un cambio en los perfiles y las capacidades que demanda la industria de la comunicación, donde el reto ya no es solo formarse en disciplinas concretas, sino lograr profesionales “con capacidades transversales” que puedan “conectar y orquestar especialidades y convertirlas en soluciones de negocio”.

Así lo explica, en una entrevista con EFE, el director profesional del Máster en Innovación y Transformación en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, Álex González, quien subraya que, ante esta circunstancia, las universidades encargadas de formar a los profesionales que se incorporarán al sector también deben adaptarse para reducir la brecha entre cómo está construida la industria en la actualidad y cómo se enseña.

El sector de la comunicación y el márketing, explica González, se ha organizado tradicionalmente en “silos” o áreas especializadas -creatividad, estrategia, medios, relaciones públicas, digital o datos-, pero las necesidades actuales de las empresas requieren profesionales capaces de entender cómo se relacionan estas disciplinas y de “evolucionar a la medida de la industria”, ha añadido, por su parte, el director del máster para Latinoamérica, Rodrigo Castro.

Un nuevo escenario generado por la IA

En este contexto, la capacidad de la IA para automatizar tareas, acelerar los procesos y “entender el entorno de una forma mucho más profunda que antes” está, según Castro, abriendo un nuevo escenario en el que la formación debe enseñar no solo a utilizar la tecnología, sino a hacerlo con criterio.

“Un estudiante debería saber al menos investigar y analizar usando IA, saber cómo interpretar datos, cómo transformar información en ‘insights’, cómo construir una estrategia y entender cómo se distribuye el contenido y cómo se mide”, ha añadido Castro.

No obstante, en su opinión, “el reto educativo es incorporar profundamente la tecnología y, al mismo tiempo, fortalecer lo más importante, la parte humana, que es pensamiento crítico, creatividad, empatía y capacidad de interpretar contextos con ética”.

En el caso de la industria de la comunicación, González ha querido destacar otra capacidad que considera específicamente humana, la de emocionar: “Nosotros sí sabemos qué significa emocionarse y podemos entender qué mueve a otras personas. La IA no lo sabe, no lo siente. Puede ayudarnos a crear, pero somos nosotros quienes aportamos la intención y la sensibilidad para dirigirla”.

Ninguna herramienta puede sustituir la curiosidad humana

Además, para la Chief Transformation Officer del Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP), Mara Fernández, hay una capacidad previa que ninguna herramienta puede sustituir, que es “la curiosidad y la necesidad de investigar y conocer el producto, la empresa o el servicio” al que hay que aportar soluciones, porque sin ese conocimiento “la IA también se va a quedar corta”.