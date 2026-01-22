Tecnologías verdes para la resiliencia

La humanidad enfrenta en el siglo XXI el desafío de los impactos del cambio climático. En Panamá, la temperatura ha reflejado una variabilidad en los últimos años, con un incremento de 1°C a 2°C, en diferentes regiones del territorio nacional. Esto impacta en los recursos naturales, ecosistemas, las actividades agropecuarias, la salud humana y el desarrollo de zonas marinas-costeras. El Ministerio de Ambiente ha identificado que las lluvias y temporadas secas más intensas y prolongadas, así como la elevación del nivel del mar son amenazas latentes para el país. En 2024, habitantes de la comunidad indígena guna de la isla Gardí Sugdub fueron reubicados en tierra firme debido al aumento del nivel del mar. El cambio climático, además, incide en la disponibilidad de agua, pérdida de cultivos y de suelos, inundaciones y eventos extremos, entre otros. La humanidad enfrenta en el siglo XXI el desafío de los impactos del cambio climático. En Panamá, la temperatura ha reflejado una variabilidad en los últimos años, con un incremento de 1°C a 2°C, en diferentes regiones del territorio nacional. Esto impacta en los recursos naturales, ecosistemas, las actividades agropecuarias, la salud humana y el desarrollo de zonas marinas-costeras. El Ministerio de Ambiente ha identificado que las lluvias y temporadas secas más intensas y prolongadas, así como la elevación del nivel del mar son amenazas latentes para el país. En 2024, habitantes de la comunidad indígena guna de la isla Gardí Sugdub fueron reubicados en tierra firme debido al aumento del nivel del mar. El cambio climático, además, incide en la disponibilidad de agua, pérdida de cultivos y de suelos, inundaciones y eventos extremos, entre otros.

Tecnologías verdes

La ciencia, tecnología y la innovación tienen el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la resiliencia climática y promover el desarrollo sostenible. Las tecnologías limpias o verdes, ya sea en productos, servicios y procesos, minimizan el impacto ambiental y favorecen el uso de energías renovables y la eficiencia energética, la conservación de recursos naturales, la reducción de residuos y economías bajas en carbono y circulares. El mercado global de tecnologías verdes y sostenibilidad se valoró en unos 29.45 mil millones de dólares en 2025 con una proyección de crecimiento de los 100 millones para el 2032. Panamá utiliza tecnologías verdes, energía hidroeléctrica, eólica y solar, la movilidad eléctrica (el metro, carros, bicicletas y scooters), construcción sostenible y la agricultura inteligente y regenerativa, que mejora la salud del suelo y reduce el uso de químicos.

Producción

El uso de drones, cámaras, sensores y sistemas de riego de precisión contribuyen a mejorar los cultivos, optimizando los recursos y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Panamá se apoya en pilares tecnológicos para transformar la productividad agrícola. Agricultura de precisión: El uso de sensores y drones es una herramienta de gestión nacional. Empresas locales y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) están utilizando imágenes multiespectrales para detectar el estrés hídrico y plagas antes de que sean visibles al ojo humano. Esto permite aplicar fertilizantes solo en las zonas que lo necesitan, reduciendo el uso de químicos hasta en un 25%. Biotecnología y nanotecnología: El uso de hongos y bacterias beneficiosas está reemplazando a los pesticidas tradicionales en cultivos de exportación como el café y el cacao, mejorando la salud del suelo y la biodiversidad. En cambio, la nanotecnología agrícola optimiza el uso del agua y nutrientes para fortalecer la resiliencia de los cultivos. En las provincias centrales, el uso de nanotecnología está permitiendo que las plantas absorban nutrientes de manera más eficiente y resistan sequías prolongadas.

Infraestructura sostenible: agricultura vertical y energía solar