Tecnologías verdes para la resiliencia

La tecnología verde ayuda al ahorro de agua con los sistemas de riego controlado.
Lechuga cultivada en ambiente controlado.
El uso de drones, cámaras y sensores ayuda a optimizar los recursos.
Por
César Iván Castillo
  • 23/01/2026 00:00
Los avances tecnológicos ayudan a aumentar la resiliencia climática y promover el desarrollo sostenible

La humanidad enfrenta en el siglo XXI el desafío de los impactos del cambio climático. En Panamá, la temperatura ha reflejado una variabilidad en los últimos años, con un incremento de 1°C a 2°C, en diferentes regiones del territorio nacional. Esto impacta en los recursos naturales, ecosistemas, las actividades agropecuarias, la salud humana y el desarrollo de zonas marinas-costeras.

El Ministerio de Ambiente ha identificado que las lluvias y temporadas secas más intensas y prolongadas, así como la elevación del nivel del mar son amenazas latentes para el país. En 2024, habitantes de la comunidad indígena guna de la isla Gardí Sugdub fueron reubicados en tierra firme debido al aumento del nivel del mar. El cambio climático, además, incide en la disponibilidad de agua, pérdida de cultivos y de suelos, inundaciones y eventos extremos, entre otros.

Tecnologías verdes

La ciencia, tecnología y la innovación tienen el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la resiliencia climática y promover el desarrollo sostenible.

Las tecnologías limpias o verdes, ya sea en productos, servicios y procesos, minimizan el impacto ambiental y favorecen el uso de energías renovables y la eficiencia energética, la conservación de recursos naturales, la reducción de residuos y economías bajas en carbono y circulares.

El mercado global de tecnologías verdes y sostenibilidad se valoró en unos 29.45 mil millones de dólares en 2025 con una proyección de crecimiento de los 100 millones para el 2032.

Panamá utiliza tecnologías verdes, energía hidroeléctrica, eólica y solar, la movilidad eléctrica (el metro, carros, bicicletas y scooters), construcción sostenible y la agricultura inteligente y regenerativa, que mejora la salud del suelo y reduce el uso de químicos.

Producción

El uso de drones, cámaras, sensores y sistemas de riego de precisión contribuyen a mejorar los cultivos, optimizando los recursos y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Panamá se apoya en pilares tecnológicos para transformar la productividad agrícola.

Agricultura de precisión: El uso de sensores y drones es una herramienta de gestión nacional. Empresas locales y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) están utilizando imágenes multiespectrales para detectar el estrés hídrico y plagas antes de que sean visibles al ojo humano. Esto permite aplicar fertilizantes solo en las zonas que lo necesitan, reduciendo el uso de químicos hasta en un 25%.

Biotecnología y nanotecnología: El uso de hongos y bacterias beneficiosas está reemplazando a los pesticidas tradicionales en cultivos de exportación como el café y el cacao, mejorando la salud del suelo y la biodiversidad. En cambio, la nanotecnología agrícola optimiza el uso del agua y nutrientes para fortalecer la resiliencia de los cultivos. En las provincias centrales, el uso de nanotecnología está permitiendo que las plantas absorban nutrientes de manera más eficiente y resistan sequías prolongadas.

Infraestructura sostenible: agricultura vertical y energía solar

Con el paso del tiempo, la humanidad fue introduciendo elementos artificiales y tecnologías insostenibles, en especial los agroquímicos, que rompen el balance de la naturaleza. Se deforesta, contaminan fuentes de agua y el cambio climático ha exacerbado ese desbalance, explica el Dr. Gerardo Escudero, director del Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (Cipac AIP).

“Las tecnologías verdes son el regreso al equilibrio de la naturaleza. Es utilizar los factores que inciden en la producción de alimentos naturales (temperatura, agua, tierra, sol) antes de la intervención del hombre”, añade Escudero.

En el país se están implementando proyectos regionales de agricultura vertical, una tecnología que permite cultivar en ambientes controlados.

El Dr. Escudero señala que ahora se están produciendo los factores naturales de manera artificial en un ambiente controlado, ahorrando el 80% o 90% del agua, usando luces LED, agua con nutrientes y mediante equipos se controlan las temperaturas necesarias para el crecimiento de las plantas.

Por ejemplo, la acuaponía que es un sistema de acuicultura para producir peces y la hidroponía para producir lechugas o frutas al mismo tiempo, usando las heces y la orina de los peces que se transforma en fertilizante natural.

Otros enfoques son la inteligencia artificial, machine learning, tecnologías físicas y digitales de la más alta resolución para la producción, y en otros países se está probando el uso de abejorros robotizados para la polinización y irrigación.

El Cipac AIP está construyendo más de 4 mil metros cuadrados de invernaderos y 400 metros verticales. En total serán tres sedes, en Chiriquí, Tocumen y Guararé.

Jaime Espinosa-Tasón, investigador socio economista del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI), asegura que, en los sistemas agropecuarios, las tecnologías verdes permiten una gestión más eficiente del agua mediante riego tecnificado, monitoreo de suelos y prácticas de conservación.

Explica Espinosa que prácticas como el uso eficiente de insumos, la agricultura de precisión, el manejo integrado de plagas y la incorporación de bioinsumos permiten que los productores sean más competitivos y menos vulnerables a los efectos del clima.

“Hay que trabajar con la naturaleza, no en contra de la naturaleza”, advierte el Dr. Abby Guerra, director interino del Centro de investigaciones Agroecológicas del Pacifico Central de Panamá (Ciapcp AIP), quien sostiene que la gente aplica cientos de toneladas de insecticidas o de fungicidas cuando existen elementos propios de la naturaleza, como insectos que pueden hacer esa misma función, sin la necesidad de contaminar. El problema radica en que no solo se mata al insecto invasor, sino al resto del ecosistema.

Las soluciones al cambio climático están en la misma naturaleza, pero en los últimos 50 años la humanidad aprendió a depender de los agroquímicos, insumos y fertilizantes que son elementos destructivos para la naturaleza.

El Ciapcp AIP desarrolla dos grandes proyectos emblemáticos. El primero, de compostaje de residuos agroindustriales para la fabricación de abono orgánico con miras a la reducción en el uso de fertilizantes químicos. El proyecto se desarrolla en el Arco Seco (Azuero) con desechos de los ingenios y granjas avícolas.

Igual fórmula se aplica con los pequeños productores, utilizando desechos orgánicos de la finca como estiércol de vaca, caballo, puerco, hojas de mango, entre otros. Actualmente, hay una producción de 14 mil toneladas de compostaje fabricado con los residuos de una empresa azucarera, la mayor producción a nivel nacional.

El segundo proyecto se enfoca en el muestreo de suelo en fincas del Arco Seco, tomando muestras de los suelos para que, por medio de análisis, los productores utilicen los biofertilizantes o fertilizante normal.

El Dr. Guerra puso como ejemplo la utilización de las abejas meliponas (sin aguijón) y que producen miel de buena calidad y que realizan un excelente trabajo de polinización, abejas que se utilizan en los cultivos bajo invernadero.

