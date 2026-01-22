Tecnologías verdes para la resiliencia

La ciencia, tecnología y la innovación tienen el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la resiliencia climática y promover el desarrollo sostenible.Las tecnologías limpias o verdes, ya sea en productos, servicios y procesos, minimizan el impacto ambiental y favorecen el uso de energías renovables y la eficiencia energética, la conservación de recursos naturales, la reducción de residuos y economías bajas en carbono y circulares. El mercado global de tecnologías verdes y sostenibilidad se valoró en unos 29.45 mil millones de dólares en 2025 con una proyección de crecimiento de los 100 millones para el 2032.Panamá utiliza tecnologías verdes, energía hidroeléctrica, eólica y solar, la movilidad eléctrica (el metro, carros, bicicletas y <i>scooters</i>), construcción sostenible y la agricultura inteligente y regenerativa, que mejora la salud del suelo y reduce el uso de químicos.