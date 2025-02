El pasado 11 de febrero, Tim Johnson y el diseñador panameño, Fernando Wong, presentaron “The Young Man and the Tree”, una obra contada desde la visión de Johnson sobre las creaciones paisajistas de Wong y su profunda conexión con la naturaleza.

Inicios

Fernando Wong nació, se crió y estudió toda su colegiatura en Panamá. Sus padres, oriundos de Santiago, le inculcaron la disciplina, el amor al trabajo, y por sobre todo al arte. “Ayudaba a mi padre en sus ideas de negocio y lo acompañaba a preparar mezclas de cemento o hacer verjas de acero”, le contó a La Estrella de Panamá vía Zoom.

Pero el amor al dibujo se lo debe a su madre. “Para lograr que me callara mientras asistíamos a la iglesia, ella me dibujaba animalitos en una página para que me entretuviera. Para mí el arte siempre fue importante”, expresó.

Formó su educación en el país desde la primaria hasta su alma mater donde escogió la carrera de arquitectura en la Universidad de Panamá y posterior, estudió diseño de interiores por tres años. También se capacitó en las artes plásticas en Casco Viejo frente a la Iglesia Nuestra Señora de La Merced.

“Algo que siempre estuvo presente durante todos esos años fueron los deportes y eso me permitió viajar a muchos países”, dijo. “En una ocasión fui a Fort Lauderdale (Estados Unidos) con el grupo de natación Barracudas y la selección nacional de Panamá para unos torneos”.

Al terminar la universidad, el panameño se dirigió a Norteamérica donde visitó Atlanta, pero decidió asentarse en Miami, Florida. “El compañero de mi ‘roomate’ tenía una compañía de construcción y me ofrecieron trabajo. Mis aptitudes de dibujo me permitían resaltar entre los demás”, explicó.

Wong regresó a su país natal, tomó sus créditos universitarios y se dirigió nuevamente a Estados Unidos. “Los abogados encontraron una forma de ofrecerme una visa de trabajo y comencé en aquella compañía de construcción”, manifestó. “Uno de los clientes era diseñador de jardines y comencé a dibujar para él en las noches mientras mantenía mi trabajo de día”, agregó.

“Se me presentó una carrera totalmente distinta a lo que había estudiado en Panamá. Empecé a conocer todo sobre plantas, materiales de construcción, estructurales, fuentes, esculturas, piscinas (...). Este cliente tenía trabajos no solamente en Miami, sino en Los Ángeles y Bel Air para personas muy creativas en el mundo de las películas. Me cautivó muchísimo y me abrió las puertas a algo con lo que no estaba familiarizado”.

Dos años y medio después, Wong comenzó a buscar trabajo en otros lugares. Envió resumés a varios lugares con sus credenciales como arquitecto y diseñador de interiores, pero ninguna tuvo respuesta. Alguien le recordó sobre su talento con los jardines y el dibujo y lo impulsó a enviar un currículum con dicha especificación.

Las oportunidades llegaron y el panameño tenía para escoger entre diferentes opciones. “Había una chica que hablaba español en uno de los lugares de trabajo. Todavía no contaba con un buen nivel de inglés y me apoyé en ella en ese momento”, explicó.