Tia Fuller: “No permitas que el miedo dicte tus decisiones”

Momentos antes de presentarse ante el escenario en el concierto junto con el Berklee Jazz Institute, la saxofonista estadounidense Tia Fuller mantuvo intacto su entusiasmo, a pesar de haber llegado a contrarreloj para poder estar justo a tiempo en el concierto que ofreció en la noche del pasado viernes 16 de enero, durante el segundo y penúltimo día de la vigésimo tercera edición del Festival de Jazz de Panamá.

Un concierto cuya telonera fue nada más y nada menos que la conocida como ‘Dama del Jazz’, la cantante Idania Dowman, quien abrió el espectáculo junto con la banda The Emotions & Las Nuevas Voces.

En una conversación exclusiva con La Estrella de Panamá, la saxofonista expresó su satisfacción de regresar a Panamá, un país que no es totalmente desconocido para ella, ya que la última vez que estuvo fue en el 2009, también durante una edición del Festival de Jazz. A su vuelta, se sintió cálidamente recibida y bien acompañada, a pesar de la premura del viaje.

También le emociona la posibilidad de reencontrarse con el director artístico del festival, el músico y compositor Danilo Pérez, a quien considera un hermano y una inspiración no solo en el ámbito de la música, sino en la educación.

“Esta es una ocasión muy bonita para visitar Panamá, ya que estoy tocando en el escenario con la banda del Berklee Jazz Institute, con quienes he trabajado hace ya un par de años”, dijo la artista, quien también es docente en el Berklee College of Music (Boston).

A sus espaldas, tiene un currículum musical extenso. Ha tenido el privilegio de tocar con personalidades del jazz como Ray Charles y Terri Lyne Carrington, una artista a la cual le tiene una gran estima, al igual que a John Coltrane.

Más que haber formado parte de la línea de músicos de la afamada cantante Beyoncé, Fuller es una creyente del poder de la música y su potencial para cambiar vidas y transformar comunidades. Desde que tenía once años, esta música originaria de Denver (Colorado) siempre se veía tocando el saxofón, pero no fue hasta su último año de secundaria cuando decidió dar el paso.

Sin embargo, la decisión sobre el posible rumbo de su vida no resultó sorpresiva, ya que su familia está totalmente ligada a la música. Desde sus padres —los músicos de jazz Fred (bajista) y Ethiopia Fuller (cantante), fundadores de la banda musical Fuller Sound— hasta su hermana, la pianista Shamie Royston, con quien realizó el álbum ‘Fuller Sound Dynasty’, cuyo estreno está previsto para el próximo 3 de abril. Su sobrino, el baterista Koleby Royston, también está siguiendo sus pasos. “A sus 23 años, es todo un baterista. Es joven y tiene ese espíritu electrizante que lo mantiene adelante”, confió Fuller.