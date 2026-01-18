Tia Fuller: “No permitas que el miedo dicte tus decisiones”

Fuller también recordó durante esta entrevista su rol dentro de la película animada de Pixar ‘Soul’ (2020), la cual narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder convertirse en un artista de renombre dentro del ámbito del jazz. La saxofonista —quien formó parte de una producción en la que estuvieron estrellas como Jamie Foxx y Angela Bassett— puso la voz musical a un personaje inspirado en ella, la saxofonista Dorothea Williams.La artista recuerda entre risas que alguna que otra melodía que realizó en uno de sus conciertos —y que no quería que saliera— finalmente formó parte de la banda sonora de la cinta. Al principio, su reacción fue de asombro. Sin embargo, hoy en día lo recuerda de manera jocosa, sintiéndose orgullosa de haber formado parte de un proyecto de tal calibre.