Tia Fuller: “No permitas que el miedo dicte tus decisiones”

Tia Fuller siempre supo que quería ser saxofonista.
José Vilar
  • 18/01/2026 21:25
Figura clave del jazz contemporáneo y exintegrante de la banda de Beyoncé, la saxofonista compartió su visión sobre la música, la docencia y su paso por el Festival de Jazz de Panamá, donde volvió a encontrarse con Danilo Pérez

Momentos antes de presentarse ante el escenario en el concierto junto con el Berklee Jazz Institute, la saxofonista estadounidense Tia Fuller mantuvo intacto su entusiasmo, a pesar de haber llegado a contrarreloj para poder estar justo a tiempo en el concierto que ofreció en la noche del pasado viernes 16 de enero, durante el segundo y penúltimo día de la vigésimo tercera edición del Festival de Jazz de Panamá.

Un concierto cuya telonera fue nada más y nada menos que la conocida como ‘Dama del Jazz’, la cantante Idania Dowman, quien abrió el espectáculo junto con la banda The Emotions & Las Nuevas Voces.

En una conversación exclusiva con La Estrella de Panamá, la saxofonista expresó su satisfacción de regresar a Panamá, un país que no es totalmente desconocido para ella, ya que la última vez que estuvo fue en el 2009, también durante una edición del Festival de Jazz. A su vuelta, se sintió cálidamente recibida y bien acompañada, a pesar de la premura del viaje.

También le emociona la posibilidad de reencontrarse con el director artístico del festival, el músico y compositor Danilo Pérez, a quien considera un hermano y una inspiración no solo en el ámbito de la música, sino en la educación.

“Esta es una ocasión muy bonita para visitar Panamá, ya que estoy tocando en el escenario con la banda del Berklee Jazz Institute, con quienes he trabajado hace ya un par de años”, dijo la artista, quien también es docente en el Berklee College of Music (Boston).

A sus espaldas, tiene un currículum musical extenso. Ha tenido el privilegio de tocar con personalidades del jazz como Ray Charles y Terri Lyne Carrington, una artista a la cual le tiene una gran estima, al igual que a John Coltrane.

Más que haber formado parte de la línea de músicos de la afamada cantante Beyoncé, Fuller es una creyente del poder de la música y su potencial para cambiar vidas y transformar comunidades. Desde que tenía once años, esta música originaria de Denver (Colorado) siempre se veía tocando el saxofón, pero no fue hasta su último año de secundaria cuando decidió dar el paso.

Sin embargo, la decisión sobre el posible rumbo de su vida no resultó sorpresiva, ya que su familia está totalmente ligada a la música. Desde sus padres —los músicos de jazz Fred (bajista) y Ethiopia Fuller (cantante), fundadores de la banda musical Fuller Sound— hasta su hermana, la pianista Shamie Royston, con quien realizó el álbum ‘Fuller Sound Dynasty’, cuyo estreno está previsto para el próximo 3 de abril. Su sobrino, el baterista Koleby Royston, también está siguiendo sus pasos. “A sus 23 años, es todo un baterista. Es joven y tiene ese espíritu electrizante que lo mantiene adelante”, confió Fuller.

La experiencia con Beyoncé

Fuller formó parte desde 2006 hasta 2010 de la banda de mujeres saxofonistas que acompañaron a Beyoncé en diversos escenarios, desde sus tours alrededor del mundo hasta sus actuaciones en varios programas de televisión. Fuller rememora a Beyoncé como una persona ‘muy dulce’, a la vez que elogió su capacidad visionaria tanto en el aspecto creativo como en los negocios, una última cuestión que se evidencia en la forma en que Beyoncé manejó su marca personal a lo largo de los años.

“Antes de haber formado una familia, ella era una adicta al trabajo, en el sentido de que ensayábamos hasta por 12 horas. Desde que tuvo sus hijos, no está tan disponible como antes, pero es una persona muy dulce y visionaria. Beyoncé siempre tuvo claro cómo quería que se vieran sus espectáculos, así como la manera en la que el público los pudiera percibir. Siempre la he visto con la prioridad puesta en conectar con el público que la veía. Tanto así, que tenía un amplio ‘setlist’ de canciones cuidadosamente diseñado, con hits de antaño como ‘Single Ladies’ o ‘Crazy in Love’. En definitiva, es una artista muy estratégica que también tiene una visión clara en lo que se refiere a los negocios”, explicó Fuller sobre su convivencia con Beyoncé.

La artista apostilló en este sentido que Beyoncé también veía al jazz como un vehículo para desarrollar una historia bien contada sobre el escenario.

Su rol en el filme ‘Soul’

Fuller también recordó durante esta entrevista su rol dentro de la película animada de Pixar ‘Soul’ (2020), la cual narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder convertirse en un artista de renombre dentro del ámbito del jazz. La saxofonista —quien formó parte de una producción en la que estuvieron estrellas como Jamie Foxx y Angela Bassett— puso la voz musical a un personaje inspirado en ella, la saxofonista Dorothea Williams.

La artista recuerda entre risas que alguna que otra melodía que realizó en uno de sus conciertos —y que no quería que saliera— finalmente formó parte de la banda sonora de la cinta. Al principio, su reacción fue de asombro. Sin embargo, hoy en día lo recuerda de manera jocosa, sintiéndose orgullosa de haber formado parte de un proyecto de tal calibre.

Un mensaje a las futuras generaciones

El papel de Fuller como docente en el Berklee College of Music le permitió experimentar de primera mano los altibajos que los jóvenes músicos atraviesan durante su camino al éxito. Para ellos les tiene un mensaje: ‘El camino no siempre será una línea recta, pero siempre condúcete en base a la fe, no al miedo que puedas sentir en un momento dado’.

“No permitan que el miedo dicte sus decisiones y véanse qué es lo que quieren ser y traten diariamente de averiguar cómo pueden llegar a ser lo que quieren. Siempre tenemos que mantener el norte con fe”, manifestó.

