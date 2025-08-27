‘Tiempo’, el show gratuito de The Beachers en Ciudad del Saber

<b>The Beachers &amp; Friends </b>protagonizarán <b>'TIEMPO'</b>, un espectáculo musical y teatral único que celebra la evolución de la música y los medios en Panamá. Este evento, presentado por el <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a> y <b>Pulso</b>, busca unir a diferentes generaciones en una experiencia llena de humor, ritmo y nostalgia.El show se llevará a cabo el próximo <b>11 de septiembre </b>en el Teatro Ateneo de la <a href="/tag/-/meta/ciudad-del-saber">Ciudad del Saber </a>y contará con un elenco de lujo. Se unirán a The Beachers artistas como <b>Idania Dowman, Mayra Hurley,</b> <b>Iván Barrios</b> y el maestro<a href="/tag/-/meta/osvaldo-ayala"> Osvaldo Ayala</a>, bajo la dirección artística y musical de <b>Jossie Jiménez y Billy Herron.</b>Además de la presentación, el evento ofrecerá el <b>Pulso Market</b>, un espacio para apoyar a emprendedores y artesanos locales. <i><b>TVN Media</b></i>, aliado oficial, grabará y transmitirá la presentación. Con su objetivo de acercar el arte a las comunidades, Pulso ya demostró su éxito en Chiriquí, donde reunió a más de 7,500 personas en tres espectáculos gratuitos de<b> 'Blanca Nieves El Musical' </b>en Boquete y David.<u><b>La entrada para el evento es gratuita</b></u>; sin embargo, el aforo es limitado, por lo que los boletos deben ser reservados previamente en <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://panatickets.boletosenlinea.events/ordertickets.asp?p=21356&amp;backurl=//panatickets.boletosenlinea.events/default.asp" target="_blank">Panatickets.com</a> y retirados en los puntos de venta de Felipe Motta y Multiplaza los días 5 y 7 de septiembre.