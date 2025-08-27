‘Tiempo’, el show gratuito de The Beachers en Ciudad del Saber

The Beachers & Friends protagonizarán “TIEMPO”, un espectáculo musical y teatral único que celebra la evolución de la música y los medios en Panamá. Este evento, presentado por el Ministerio de Cultura y Pulso, busca unir a diferentes generaciones en una experiencia llena de humor, ritmo y nostalgia.

El show se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber y contará con un elenco de lujo. Se unirán a The Beachers artistas como Idania Dowman, Mayra Hurley, Iván Barrios y el maestro Osvaldo Ayala, bajo la dirección artística y musical de Jossie Jiménez y Billy Herron.

Además de la presentación, el evento ofrecerá el Pulso Market, un espacio para apoyar a emprendedores y artesanos locales. TVN Media, aliado oficial, grabará y transmitirá la presentación.

Con su objetivo de acercar el arte a las comunidades, Pulso ya demostró su éxito en Chiriquí, donde reunió a más de 7,500 personas en tres espectáculos gratuitos de “Blanca Nieves El Musical” en Boquete y David.