Todo es ficción

Eso sí es una novedad que no había existido antes. La mente humana es capaz de crear ficciones. Hay un paso intermedio que nunca habíamos tenido: la inteligencia artificial. Pronto la mayor parte de las ficciones que vamos a consumir estarán creadas o con la ayuda de la inteligencia artificial o serán hechas por completo por la inteligencia artificial misma. Y por supuesto que eso es inquietante porque la inteligencia artificial va a producir ficciones que no son idénticas a las ficciones de los seres humanos, por más que parezcan serlo.