Tradición y teatro: Aida Bossa y Julio César Herrera apuestan por el arte con identidad

La pareja de artistas colombianos Julio César Herrera y Aida Bossa se destacó a lo largo de los años por deslumbrar con su talento en la pantalla chica de su país y a nivel internacional. El primero es conocido por su icónico rol de mensajero en la recordada telenovela ‘Yo soy, Betty, la fea’ y posteriormente participó en otras series de recorrido internacional, mientras que Bossa es una actriz y cantante cartagenera que ha destacado tanto en televisión como en la música, siendo especialmente conocida por su papel en la miniserie ‘Déjala Morir’. La génesis de su trabajo artístico también está en el rescate de las raíces del Caribe colombiano. Una prueba de ello es su más reciente trabajo discográfico ‘Que No Muera La Tradición’, que se adentra en distintas manifestaciones sonoras como los arrullos, los cantos de trabajo, los juegos cantados, las vaquerías y los cantos de velorio que se manifiestan en esa parte de la geografía colombiana.Tanto Herrera como Bossa estuvieron presentes esta semana en Panamá para brindar masterclasses gratuitas con el objetivo de empoderar a los actores panameños gracias a la gestión de la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá. Herrera impartió el pasado 25 de marzo la clase ‘Juego y Resistencia’, un espacio de entrenamiento actoral que explora el juego, la presencia escénica, la confianza y la conexión con el cuerpo. En cambio, Bossa ofreció también en esa fecha ‘Mi Voz Origen’: un viaje hacia el descubrimiento y la liberación de la voz propia, integrando cuerpo, emoción y técnica. Ambas conferencias tuvieron lugar en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes el pasado 25 de marzo.En entrevista con<b> La Estrella de Panamá</b>, ambos artistas expresaron sus deseos en realizar las acciones necesarias para fortalecer al artista panameño y conversaron con este diario sobre su éxito y las claves para conseguirlo en una industria que requiere constancia y sacrificios.