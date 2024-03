‘Un cargo de liderazgo para las mujeres representa más obstáculos’

Pabla de La Espada es sordomuda y tiene 11 años de trabajar como asistente en el departamento de mediciones de la Concesionaria Madden Colón (CMC). Naerobys González tiene ocho años en la empresa, comenzó en atención al cliente y desde hace tres años es analista financiera en la empresa. Maibeth Cedeño es la gerente de SSTMA (Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente) y Sistema de Gestión Integrado. Las tres son mujeres que se desempeñan en diferentes áreas y han sabido balancear su vida personal con la profesional.

“Es mi primer trabajo. Poco a poco fui creciendo y aprendiendo. Me siento muy bien trabajando aquí, a pesar de que soy una persona sorda he encajado muy bien, ha sido maravilloso. Cuando llegué aquí era un poco complicado porque tenía un poco de miedo. Pero he tenido amigos que me han enseñado muchas cosas y me han hecho muy feliz”, cuenta de La Espada.

Con lenguaje de señas y a través de un intérprete se comunica con el equipo de La Estrella de Panamá; sus compañeros ya han aprendido a conversar con ella. “Estudié como persona sorda en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe) utilizaba solo lengua de señas porque no oigo absolutamente nada”.

“Cuando estaba chiquita, mi papá y mi mamá se dieron cuenta de que era sorda, porque me hablaban y me hablaban y pues no oía, me llevaron al doctor y ahí se dieron cuenta de que era sorda. A los cuatro años empecé en la escuela; aunque fue muy complicado con el tiempo aprendí lenguaje de señas”, explica.

Se graduó de sexto año en el colegio José Guardia Díaz Vega, en Colón. “Me quedé en la casa con mi mamá, no trabajaba. Cuando tenía 25 años me encontré con una amiga que era maestra y me quería ayudar, entonces hacíamos arreglos para fiestas. Después me presentaron a la presidente de la Asociación de Sordos de Colón quien me ayudó a conseguir este trabajo”.

CMC es la compañía encargada de la operación y mantenimiento de la autopista Don Alberto Motta (Panamá-Colón) desde 2009. Está compuesta por un equipo de trabajo de 300 personas que se encargan de brindar servicio de asistencia vial las 24 horas del día, a través de un Centro de Control de Operaciones.