Un gesto que enaltece

A mediados de 1922, el Presidente Belisario Porras buscó un acercamiento político con Rodolfo Chiari, a quien adversó en las elecciones presidenciales de 1916, y de quien había estado distanciado desde entonces. Y como en agosto de ese año acreditó a su secretario de Gobierno y Justicia, doctor Ricardo J. Alfaro, como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos de América, ofreció a Chiari el cargo dejado vacante por Alfaro en el gabinete.

Pero la estrella de Chiari continuó afirmándose cada vez más en el firmamento de la política istmeña, ya que en septiembre la Asamblea Nacional lo eligió Primer Designado a la Presidencia de la República para el bienio que corría de 1922 a 1924. Debe tenerse presente que el cargo de Primer Designado es en la actualidad el de Primer Vicepresidente de la República y, en aquel entonces, correspondía a la Asamblea Nacional elegirlo cada dos años por un período de dos.

La estrella del Presidente Porras, por su parte, entró en una especie de eclipse parcial, por cuanto problemas relacionados con la provincia de Colón lo fueron separando de los diputados de la mayoría gubernativa. Ello, como fácil es imaginar, lo colocó en una situación sumamente difícil, por cuanto sus diferencias con los diputados de la mayoría le impedían presentar a la Asamblea Nacional proyectos de leyes que le permitieran desarrollar su programa de gobierno, para no correr el riesgo de que fueran rechazados.

Los diputados de la oposición, por su parte, avivaban las discrepancias. Para atraerse a la diputación colonense, Porras nombró Gobernador de Colón, con resultados positivos, al doctor Juan Demóstenes Arosemena, en reemplazo de Rubén Arcia. Las diferencias, con todo eso, continuaron, por lo que Porras vetó varios proyectos de leyes que se originaron en la Asamblea Nacional, alegando que violaban la Constitución.

Así las cosas, un grupo de diputados planeó un golpe de estado contra el Presidente, el cual habría de darse a través de un juicio político que la Asamblea Nacional le seguiría. Más para ello era indispensable contar con la complicidad del Primer Designado, Rodolfo Chiari, quien debía ocupar la Presidencia de la República, como consecuencia del golpe parlamentario. Informado don Rodolfo de lo que se proyectaba, al pedírsele su opinión contestó a los diputados golpistas en la siguiente forma: “Yo entraré a la Presidencia por la puerta principal y no por la cochera. Además, ¿se olvidan ustedes que yo tengo hijos?”

A los oídos del Presidente Porras llegó, por supuesto, la noble actitud asumida por su secretario de Gobierno y Justicia y Primer Des ignado, Rodolfo Chiari, quién en un momento difícil de nuestra historia supo, como pocos, anteponer su dignidad personal a la misma Presidencia de la República. De ahí que, al referirse a Chiari, Porras exclamó: “¡Es el más digno!”.