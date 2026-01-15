Un impacto real desde la ingeniería biomédica

¿De qué se trata la ingeniería biomédica? Aunque muchas personas la asocian directamente con la medicina, en realidad se trata de una disciplina orientada a resolver problemas concretos en el ámbito de la salud, detalla el Dr. Luis Estrada-Petrocelli. La ingeniería biomédica integra las ciencias fundamentales, las ciencias de la ingeniería y la medicina para desarrollar soluciones que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas, amplía Estrada-Petrocelli, ingeniero biomédico y presidente del capítulo panameño de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBS, por sus siglas en inglés) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El IEEE reúne a más de 450 mil profesionales, académicos e investigadores en 160 países y es reconocido como una de las mayores organizaciones profesionales dedicada al avance de la tecnología para beneficio de la humanidad.

Mezcla de conocimientos

La ingeniería biomédica integra física, química, matemática, ciencias médicas y biológicas, y conocimientos de las ciencias de la ingeniería como electrónica, mecánica, informática, inteligencia artificial, entre otras. “Toda esta combinación permite desarrollar soluciones orientadas a mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes”, explica Estrada-Petrocelli, también investigador y docente de la Universidad Latina de Panamá, integrante del Sistema Nacional de Investigación (SNI) y ex becario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación (Senacyt). Gracias a la ingeniería biomédica hoy es posible desarrollar equipos y dispositivos médicos capaces de registrar, analizar e interpretar las señales del cuerpo humano, orientados al diagnóstico, la terapia y la rehabilitación. Además, esta disciplina permite diseñar y gestionar sistemas para el funcionamiento de clínicas y hospitales, apoyar el trabajo del personal sanitario y desarrollar modelos y herramientas que abarcan desde el estudio de una célula hasta el análisis de órganos y sistemas completos del cuerpo humano, entre muchos otros ejemplos que destaca Estrada-Petrocelli.

Reconocimiento y proyección internacional

En 2025, el capítulo panameño del IEEE-EMBS recibió uno de los reconocimientos más importantes de la región: el Best Regional Professional Chapter – Latin America, que lo distinguió como el mejor capítulo profesional de ingeniería biomédica de América Latina. “Es un honor porque la selección se basó en la calidad, el impacto y el alcance de nuestro trabajo. Es una confirmación del esfuerzo del equipo, de nuestra constancia y de que una visión compartida puede generar un impacto real”, señala el ingeniero biomédico. Estrada-Petrocelli explica que este reconocimiento se otorga tras una evaluación realizada por pares internacionales, quienes analizan las actividades técnicas, académicas y de impacto social desarrolladas por cada capítulo. “Esto nos permite afirmar que el trabajo que realizamos desde Panamá está al nivel de cualquier país de la región latinoamericana”, subraya. El galardón fue entregado en Copenhague, Dinamarca, durante el 47th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society 2025. Y a este reconocimiento se suma que el capítulo panameño del IEEE-EMBS recibió recientemente la aprobación de parte del EMBS para el evento EMBS Connects Regions: Biomedical Innovation at Panama’s Heart – 2026, una iniciativa que se realizará en Panamá durante este año (fecha aún por definir) con el objetivo de fortalecer la ingeniería biomédica en el país. Este respaldo permitirá llevar a cabo una actividad académica en Santiago, Veraguas, junto con otras acciones de divulgación orientadas a promover la ingeniería biomédica entre estudiantes, docentes y profesionales del área.

Trayectoria