Un impacto real desde la ingeniería biomédica

¿De qué se trata la ingeniería biomédica? Aunque muchas personas la asocian directamente con la medicina, en realidad se trata de una disciplina orientada a resolver problemas concretos en el ámbito de la salud, detalla el Dr. Luis Estrada-Petrocelli.La ingeniería biomédica integra las ciencias fundamentales, las ciencias de la ingeniería y la medicina para desarrollar soluciones que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas, amplía Estrada-Petrocelli, ingeniero biomédico y presidente del capítulo panameño de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBS, por sus siglas en inglés) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).El IEEE reúne a más de 450 mil profesionales, académicos e investigadores en 160 países y es reconocido como una de las mayores organizaciones profesionales dedicada al avance de la tecnología para beneficio de la humanidad.