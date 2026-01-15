  1. Inicio
Un impacto real desde la ingeniería biomédica

Estrada-Petrocelli recibió el premio del IEEE-EMBS en Copenhague, Dinamarca. En la actualidad, es el coordinador de la carrera de ingeniería biomédica e instrumentación de la Universidad Latina de Panamá.
Gracias a la ingeniería biomédica es posible desarrollar equipos y dispositivos médicos.
La ingeniería biomédica integra múltiples disciplinas con el objetivo de ayudar a los pacientes.
Por
Helkin Guevara
  • 16/01/2026 00:00
El ingeniero biomédico panameño Luis Estrada Petrocelli expone el impacto y la proyección de la ingeniería biomédica, destacando cómo el trabajo desarrollado en Panamá ha sido reconocido internacionalmente por su calidad

¿De qué se trata la ingeniería biomédica? Aunque muchas personas la asocian directamente con la medicina, en realidad se trata de una disciplina orientada a resolver problemas concretos en el ámbito de la salud, detalla el Dr. Luis Estrada-Petrocelli.

La ingeniería biomédica integra las ciencias fundamentales, las ciencias de la ingeniería y la medicina para desarrollar soluciones que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas, amplía Estrada-Petrocelli, ingeniero biomédico y presidente del capítulo panameño de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBS, por sus siglas en inglés) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

El IEEE reúne a más de 450 mil profesionales, académicos e investigadores en 160 países y es reconocido como una de las mayores organizaciones profesionales dedicada al avance de la tecnología para beneficio de la humanidad.

Mezcla de conocimientos

La ingeniería biomédica integra física, química, matemática, ciencias médicas y biológicas, y conocimientos de las ciencias de la ingeniería como electrónica, mecánica, informática, inteligencia artificial, entre otras. “Toda esta combinación permite desarrollar soluciones orientadas a mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes”, explica Estrada-Petrocelli, también investigador y docente de la Universidad Latina de Panamá, integrante del Sistema Nacional de Investigación (SNI) y ex becario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación (Senacyt).

Gracias a la ingeniería biomédica hoy es posible desarrollar equipos y dispositivos médicos capaces de registrar, analizar e interpretar las señales del cuerpo humano, orientados al diagnóstico, la terapia y la rehabilitación. Además, esta disciplina permite diseñar y gestionar sistemas para el funcionamiento de clínicas y hospitales, apoyar el trabajo del personal sanitario y desarrollar modelos y herramientas que abarcan desde el estudio de una célula hasta el análisis de órganos y sistemas completos del cuerpo humano, entre muchos otros ejemplos que destaca Estrada-Petrocelli.

Reconocimiento y proyección internacional

En 2025, el capítulo panameño del IEEE-EMBS recibió uno de los reconocimientos más importantes de la región: el Best Regional Professional Chapter – Latin America, que lo distinguió como el mejor capítulo profesional de ingeniería biomédica de América Latina.

“Es un honor porque la selección se basó en la calidad, el impacto y el alcance de nuestro trabajo. Es una confirmación del esfuerzo del equipo, de nuestra constancia y de que una visión compartida puede generar un impacto real”, señala el ingeniero biomédico.

Estrada-Petrocelli explica que este reconocimiento se otorga tras una evaluación realizada por pares internacionales, quienes analizan las actividades técnicas, académicas y de impacto social desarrolladas por cada capítulo. “Esto nos permite afirmar que el trabajo que realizamos desde Panamá está al nivel de cualquier país de la región latinoamericana”, subraya.

El galardón fue entregado en Copenhague, Dinamarca, durante el 47th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society 2025.

Y a este reconocimiento se suma que el capítulo panameño del IEEE-EMBS recibió recientemente la aprobación de parte del EMBS para el evento EMBS Connects Regions: Biomedical Innovation at Panama’s Heart – 2026, una iniciativa que se realizará en Panamá durante este año (fecha aún por definir) con el objetivo de fortalecer la ingeniería biomédica en el país.

Este respaldo permitirá llevar a cabo una actividad académica en Santiago, Veraguas, junto con otras acciones de divulgación orientadas a promover la ingeniería biomédica entre estudiantes, docentes y profesionales del área.

Trayectoria

Estrada-Petrocelli es ingeniero biomédico. Estudió en la Universidad Latina de Panamá (licenciatura) y posteriormente cursó una maestría en ingeniería biomédica en la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya, en España.

Realizó parte de su formación internacional a través del programa Erasmus-Columbus (ERACOL) de la Comisión Europea, con una estancia en el Politecnico di Torino, en Turín, Italia.

Más adelante obtuvo un doctorado en ingeniería biomédica, realizado con la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universidad de Zaragoza, amas en España. A ello se suma una estancia postdoctoral en el Institut de Bioenginyeria de Catalunya, España, y posteriormente se desempeñó como Research Fellow en el King’s College London, en Reino Unido, con una beca de la Sociedad Europea Respiratoria.

“He tenido la oportunidad de colaborar y aprender de excelentes profesionales de la medicina, desde neumólogos y fisiólogos hasta físicos e ingenieros de distintas especialidades. En hospitales, universidades y centros de investigación participé en estudios realizados tanto en personas sanas como en pacientes con enfermedades respiratorias y comorbilidades, desde el registro de señales médicas mediante sensores hasta su análisis, procesamiento e interpretación, de modo que esa información se traduzca en conocimiento útil para la medicina y en un beneficio directo para las personas”, explica.

En Panamá, señala Estrada-Petrocelli, la formación en ingeniería biomédica es ofrecida actualmente por la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Especializada de las Américas y Universidad Latina de Panamá.

