Un joven divulgador científico que traspasa fronteras

A sus 17 años, Jahir Zurdo está experimentando escenarios que jamás pensó. Vive en Panamá Este y sabe lo que ha significado el esfuerzo de su familia para poder salir adelante. Ha logrado destacados éxitos en sus estudios que lo han convertido en una celebridad dentro de la ciencia local, pero es consciente que la fama es efímera; por ello, está dispuesto a convertirse en un científico. Jahir cursa el undécimo grado de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro y su nombre figuró hace poco en los medios de comunicación junto con otros chicos, luego de representar recientemente a Panamá en Brasil, en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) celebrada en Río de Janeiro, obteniendo una medalla de bronce por su desempeño. La delegación panameña también logró medallas de oro, plata, bronce y mención honorífica, de manos de Toni Zhu del Instituto Episcopal San Cristóbal, Gothen Loaiza del Colegio Bilingüe de Panamá, Ulises Peña del Instituto Fermín Naudeau y Valentina Rincon Mayorga del Instituto Episcopal San Cristóbal.

De la escuela a la pantalla chica

Pero la historia de Zurdo con la ciencia viene de mucho antes de la OLAA y es que desde muy pequeño se ha distinguido en este ámbito, llegando a convertirse en un divulgador científico. De hecho, es conocido en la televisión como “Astrokid”, personaje que personificaba en Sertv y con el que explicaba temas de la ciencia. Su talento lo llevó a la pantalla chica y hoy después de tantos años de aquella incursión narra su historia. En una entrevista concedida a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) hace unos años, Jahir aún con su voz e inocencia infantil, contaba sus aventuras por los temas de la astronáutica y su pasión por la ciencia. Ya en ese entonces se proyectaba con un futuro cargado de emociones. Desde los cuatro años se interesó en la astronomía. Se califica como un niño curioso, pero en aquel entonces no entendía la magnitud del campo en el que se metía. Su incursión en el mundo de la ciencia también se lo agradece a la Senacyt. En el año 2017 incursiona en la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCe) organizada por la Senacyt y logra ganar medalla de oro en la categoría la básica general; tan solo cursaba el cuarto grado, lo que le valió para que las puertas se le abrieran. Todo eso lo llevó a varios concursos como el de telescopios y el de la NASA. Todo ese mundo que fue descubriendo también le sirvió para adquirir un compromiso de compartir sus conocimientos con otros y desarrolló el talento para ser divulgador científico, lo que finalmente lo lleva a la televisión.

Amor de madre