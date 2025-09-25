Un joven divulgador científico que traspasa fronteras

A sus 17 años, Jahir Zurdo está experimentando escenarios que jamás pensó. Vive en Panamá Este y sabe lo que ha significado el esfuerzo de su familia para poder salir adelante. Ha logrado destacados éxitos en sus estudios que lo han convertido en una celebridad dentro de la ciencia local, pero es consciente que la fama es efímera; por ello, está dispuesto a convertirse en un científico.Jahir cursa el undécimo grado de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro y su nombre figuró hace poco en los medios de comunicación junto con otros chicos, luego de representar recientemente a Panamá en Brasil, en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) celebrada en Río de Janeiro, obteniendo una medalla de bronce por su desempeño.La delegación panameña también logró medallas de oro, plata, bronce y mención honorífica, de manos de Toni Zhu del Instituto Episcopal San Cristóbal, Gothen Loaiza del Colegio Bilingüe de Panamá, Ulises Peña del Instituto Fermín Naudeau y Valentina Rincon Mayorga del Instituto Episcopal San Cristóbal.