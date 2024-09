Un vistazo a las raíces de Guillermo Trujillo

Guillermo Trujillo, en palabras de Mónica Kupfer, es “el pintor panameño que más parece haber capturado la esencia de su país”. Y así se refleja en las paredes de la sala principal de Centro Espacio Arte, un espacio que inaugura justamente con una retrospectiva del maestro nacido en Horconcitos, Chiriquí y que ha dejado a los panameños un grandísimo legado.

“Raíces” es el nombre de la exposición en la que converge el trabajo de la fundación Los Carbonell, quienes ofrecen a Panamá un espacio dedicado al arte de un alto nivel. Y qué mejor forma de inaugurarlo que con el arte de Trujillo.

“La exposición se ve muy bien aquí, pero es que, claro, tenemos un gran maestro”, asegura Nancy Calvo, co-curadora de la exposición. “Y además, lo que pongan aquí va a lucir muy bien”, agrega.

Aunque la tarde está un poco nublada, la sala se inunda con la luz que entra a través de los cristales que van de piso a techo. Las paredes no cubren todo el lugar y permiten que los visitantes tengan la posibilidad de ver obras iluminadas con las luces de la sala y, algunas, con luz natural. La amplitud del espacio y las paredes blancas logran que destaque el colorido de la obra de Guillermo Trujillo. En un rincón de la sala, y mientras estudiantes y el público en general observan las obras colgadas, Nancy Calvo y Mónica Kupfer, curadoras de la exposición, miran con orgullo el trabajo logrado. “No es lo mismo poner una obra en un caballete que disponerlos en un buen espacio y bien iluminado”, dice Kupfer. Todo parece estar en el sitio justo y el esfuerzo de meses no es tan evidente.

La muestra empezó a gestarse hace más de seis meses. La obra del edificio no daba señales de avance, sin embargo, el cronograma se mantuvo hasta el final. “Cuando montamos la exposición todavía no estaban los aires acondicionados ni la electricidad. No se trataba solamente del montaje de una muestra. Estaba naciendo un espacio nuevo, con todos sus dolores de parto”, explica Kupfer.

Por suerte, tanto Kupfer como Calvo tenían bastante claro lo que buscaban. Tenían un plano del lugar y ya habían estado seleccionando obras y pensando en posibilidades. “Cuando llegamos cambiamos algunas cosas e hicimos ajustes”, reconoce Kupfer.

Al día de hoy y luego de una sonada inauguración, Espacio Arte es visitada sobre todo por estudiantes, amantes y conocedores de arte. El espacio ofrece muchas posibilidades, el plan es que este espacio (piso 1) sea de artistas reconocidos de Panamá o de fuera, sin fines de lucro; arriba se expondrán obras de la colección de la Fundación los Carbonell, además hay un espacio destinado a programas educativos y talleres, y en la planta baja se ubica una galería de arte, una librería, una tienda de antigüedades y una cafetería.

“Raíces” empezó a gestarse en la sede de la Fundación Guillermo Trujillo con Isabel De Obaldía, hija del artista, Kupfer y Calvo. “Nivaldo tenía la idea ya de hacer una exposición. Lo que hizo fue buscarnos a nosotras para desarrollarla porque dependía de la anuencia de la fundación para prestar las obras”, explica Calvo. Todas las obras expuestas, salvo cuatro, dos esculturas y dos pinturas, que pertenecen a la colección de la Fundación Los Carbonell, pertenecen a la Fundación Guillermo Trujillo. “Como el rol de la fundación es preservar el legado de Guillermo Trujillo, esta era una manera ideal de hacerlo. Se beneficia el espacio nuevo, se beneficia el público y la Fundación Guillermo Trujillo está cumpliendo con su misión, que es la de mantener viva la memoria del artista”, detalla Kupfer.

No se trata de toda la colección de obras de Trujillo. El maestro empezó a guardar obras de todas las series que fue creando. La idea de la Fundación Guillermo Trujillo es eventualmente hacer una gran retrospectiva con gran parte de su trabajo que es custodiado por la fundación y algunas obras de colecciones privadas.

Y es que Trujillo además de polifacético fue muy prolífico. El artista creó no solo pintura (acrílico y óleo) sobre lienzo sino escultura, cerámica, obra sobre papel que incluye grabado, serigrafía, aguafuerte, aguatinta, pasteles y sanguinas. También hizo tapices bordados. “Trabajaba todos los días y aparte fue maestro porque enseñó a hacer acuarelas, desarrolló un taller de grabado y de cerámica; además fue un gran promotor de artistas a quienes apoyó para conseguir becas para que estudiaran fuera. El legado que Trujillo dejó es muy amplio, no solo su obra, sino como persona”, afirma Kupfer

A pesar de que llegó a ser conocido por su mal genio, era una persona muy sociable, con buen sentido del humor y es recordado además como un gran cocinero.