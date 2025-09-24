‘Una Batalla Tras Otra’: DiCaprio regresa en medio de balas y persecuciones

La vida de Bob (Leonardo DiCaprio), un revolucionario echado a su suerte, se ve alterada cuando su hija desaparece y su antiguo némesis vuelve a su vida –despues de 16v años– justo a tiempo para que Bob decida despertar de su constante estado paranoico, influido por la ingesta de drogas y malas decisiones de vida. El director, guionista y productor Paul Thomas Anderson trae a la pantalla grande ‘Una Batalla Tras Otra’ a partir del 25 de septiembre en cines globales.

La trama lleva a DiCaprio a encarnar a un hombre cuya vida se encuentra desesperadamente en bajada, mientras que lo único que lo sostiene es su hija Willa (Chase Infiniti). Cargada de emoción, aventura, acción y un humor negro picante, Anderson combina a actores como Sean Penn y Benicio Del Toro, además de Regina Hall, Teyana Taylor, para mostrar una cinta que busca ser más que una comedia de acción, sino un llamado de atención a la naturaleza humana desde lo más profundo de la necesidad y el temor a la pérdida.

El guión, creado por Anderson y que estuvo añejado por más de veinte años, fue editado y reeditado cada tres años hasta formar la historia que ahora se lanzará a la pantalla grande. Al mismo tiempo, a principios de la década de los 2000, Anderson comentó que tuvo la idea de adaptar ‘Vineland’, de Thomas Pynchon, un libro sobre los años 1960 que escribió en los 1980.

“Entonces, intenté decidir qué significaba la historia otros veinte años después. La tercera idea que rondó por mi cabeza en ese momento era un personaje, una revolucionaria”, comentó en una entrevista a medios de la cual obtuvo acceso este diario. “Siendo realista, para mí, iba a ser difícil adaptar Vineland. En su lugar, robé las partes con las que realmente resonaba y empecé a juntar todas estas ideas. Con su bendición.”

La cinta se ha encontrado con positivas reseñas y críticas de expertos en la industria, puesto que según Anderson explicó, la cinta es más que una simple misión de rescate entre un padre e hija, sino que entreteje los hilos inherentes del amor y la necesidad de conexión humana. “Para mí, esa emoción suele provenir de una historia sobre la familia, de las formas en que amamos y odiamos”, indicó Anderson, “me resulta imposible estar al día de la situación actual del mundo, así que creo que, es mejor centrarme en los elementos que nunca pasan de moda, aquellos que realmente le importan al público. En esta película, se trata realmente de dos cosas: ¿Podrá este padre encontrar a su hija? y ¿Qué significa ser una familia?”.

En el centro de su reparto se encuentra Leonardo DiCaprio, un revolucionario que ha visto mejores días y cuyo corazón roto ha tomado lo mejor de él a través de 16 largos años. Tras un amor perdido por quien creyó ser el amor de su vida (luego interpretada por Teyana Taylor), cedió a la bebida y las drogas, así como a los delirios de grandeza de una organización paramilitar que no logró triunfar. Cuando lo encontramos, vemos a un hombre que solo busca dar lo mejor para su hija, Willa (Infiniti), pero se encuentra enredado en las batallas de los nuevos revolucionarios, a quienes no entiende, pero tampoco teme.

“Una cosa es hablar de hacer una película, pero cuando lo haces, cuando llegas allí el primer día —la primera escena que rodamos fue la de Bob hablando con el profesor de Willa—, en cinco minutos recuerdo que pensé que iban a ser 100 días muy emocionantes”, señaló Anderson sobre comenzar el rodaje con DiCaprio. “Entiendo el poder de las estrellas. Y también, él es un colaborador fantástico”.