Una mirada crítica a las teorías del aprendizaje aplicadas a la enseñanza del Turismo

Bandura (1977) propone el aprendizaje por observación de modelos significativos. En el turismo, esto se manifiesta en la interpretación de guías, el comportamiento de otros turistas, o la interacción con la comunidad anfitriona. El aprendizaje vicario resulta fundamental para la interiorización de actitudes éticas, sostenibles y respetuosas con el entorno. Además, permite identificar cómo las prácticas responsables, como el respeto por la biodiversidad o las culturas locales, son replicadas por los visitantes al observar modelos sociales. Esta dimensión resulta clave en la construcción de una ética turística comprometida con el desarrollo sostenible.