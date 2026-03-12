Una nueva especie de ‘cangrejo violinista’

La distribución de los cangrejos violinistas está estrechamente relacionada con el tamaño de las partículas y la consistencia del sedimento. Esto se refleja en la morfología de sus apéndices bucales y de las setas —estructuras similares a pequeños pelos— que utilizan para separar la materia orgánica del sedimento.Algunas especies se establecen en ambientes más arenosos y poseen un mayor número de setas. En contraste, especies como <i>Leptuca bacillopilosa</i>, que habitan sustratos areno-fangosos o limosos, presentan menos setas, ya que estos ambientes contienen menores cantidades de granos de arena.Más allá de su diversidad, los cangrejos violinistas cumplen un papel ecológico fundamental. Al excavar madrigueras contribuyen a la mezcla del sedimento, lo que mejora la oxigenación del suelo y permite que plantas y otros invertebrados se establezcan.También se alimentan de materia orgánica y vegetal en descomposición, y a su vez forman parte de la dieta de otros animales, especialmente aves costeras, muchas de ellas migratorias, que dependen de la productividad de los ecosistemas de humedal.Estos cangrejos son, además, sensibles a los impactos humanos sobre su hábitat. Actividades como rellenos costeros, alteraciones del sustrato o contaminación pueden afectar sus poblaciones, por lo que se consideran indicadores de la salud de los ecosistemas. Asimismo, pueden reflejar efectos del cambio climático, ya que las variaciones en la temperatura del agua y del sedimento pueden influir en la incubación de los huevos que las hembras resguardan dentro de sus madrigueras.