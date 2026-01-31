Vinos ligeros en demanda

Y no se trata solo de una moda. La industria vitivinícola se ha visto afectada por el alza de las temperaturas que ha generado el cambio climático. Proteger el planeta deja de ser una tendencia para convertirse en una prioridad. El cuidado del ambiente no está solo para lucirse en etiquetas En muchas regiones tradicionales e históricas, ya se han dado cambios de legislación, se experimenta con nuevos cultivos y el uso de cepas autóctonas, algunas que estuvieron al borde de la extinción.El vino en lata, tendencia que apenas arranca en Panamá, ha ido ganando en diversos países muchos adeptos entre el público joven por la comodidad y versatilidad que ofrece. Es más sencillo controlar el consumo y son muy seguros en piscinas y playas y otros encuentros al aire libre. Además, estos envases, 100% reciclables son percibidos por los jóvenes como más amigables con el planeta. Así como ha cambiado completamente la percepción de los vinos con tapa de rosca, los vinos en latas de aluminio tendrán un público que los favorecerá. Habrá que trabajar un poco más en la percepción que se tiene sobre el vino en cajas. Pero lo cierto es que ya es de dominio público que los vinos jóvenes muy poco son afectados por las características de sus envases. Volvemos a mencionar la tapa de rosca. La tecnología facilita que envases como los tetra brik mantengan en muy buen estado el vino que guardan, que de paso, será por poco tiempo ya que no se trata de vinos de guarda. VariedadTanto los vinos enlatados como aquellos embotellados en el tradicional vidrio transparente, verde o ámbar, vienen en cada vez más variedades. A medida que los mercados han ido especializándose, aparecen algunos varietales de los que conocíamos poco. También aparecen algunos que habían dejado de consumirse en sus regiones de origen. Cepas anteriormente utilizadas de manera complementaria están adquiriendo un mayor protagonismo: semillón, petit verdot, chenin, graciano, bonarda... Y se está experimentando con variedades híbridas y algunas que habían quedado en el olvido. La revista Elle, en una nota periodística sobre este tema, señala que los consumidores valoran elementos como la identidad y el terruño. Se da una alta valoración de variedades de uva ancestrales y autóctonas que 'expresan el equilibrio del terreno'. El Confidencial completa esta idea estableciendo que las variedades autóctonas celebran la autenticidad del vino y de la región. 'El vino es testimonio de un territorio, un paisaje, una geografía y unas personas que son parte de ese lugar que da vida y traza el perfil del vino. Son los vinos testimoniales de los territorios los que atraen a los consumidores, esos que cuentan una historia única'.