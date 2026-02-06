Vivir agotado ya no es alerta: el cansancio como estilo de vida

Hay personas que no recuerdan la última vez que despertaron descansadas. No porque hayan pasado una mala noche, sino porque dejaron de tener noches completas hace años. El sueño se fragmentó en siestas cortas, el desayuno se reemplazó por café y la agenda se convirtió en una carrera permanente contra el tiempo. En conversaciones cotidianas aparece como saludo: 'ando muerto', 'no he dormido nada', 'pero hay que seguir'. Nadie se sorprende; al contrario, se interpreta como compromiso. El cansancio dejó de ser una señal de alerta para convertirse en credencial de esfuerzo. Vivir agotado pasó de ser una consecuencia a ser una identidad.Durante su formación profesional, una enfermera panameña, cuya identidad prefiere mantener anónima, conversó con la Estrella de Panamá, y contó que aprendió que el día podía extenderse indefinidamente. Su rutina empezaba en la universidad, continuaba en el hospital y terminaba de madrugada frente a tareas y exposiciones. Dormía dos o tres horas y repetía el ciclo al día siguiente, sin espacio entre una obligación y otra. ' Yo venía con un ciclo así de que ya yo me había acostumbrado a dormir unas dos, tres horas e incluso irme corrido, así que yo no dormía. Para mí era normal, en el instante me daba sueño y ya después se me quitaba', recuerda. Con el tiempo el cuerpo dejó de protestar y comenzó a obedecer. 'Uno se acostumbra a esa vida porque actualmente, yo necesito ese constante movimiento porque es algo a lo que yo me acostumbré, que no es sano, pero el cuerpo se adapta', dice. El agotamiento no era una excepción dentro de la carrera, sino el método para cumplirla; descansar parecía incompatible con la vocación.La normalidad se rompió tras una semana completa sin dormir. Un proyecto de investigación, rondas hospitalarias y la exigencia de cerrar la carrera coincidieron en el mismo periodo. La prioridad era terminar, no detenerse. El resultado llegó de golpe: hemorragias en nariz y ojos, dolor de cabeza intenso y deshidratación. 'Todos estábamos por inercia... la mayoría de mis compañeros se enfermó', cuenta. El cuerpo finalmente puso el límite que la voluntad ignoraba. Solo entonces entendió que el cansancio no era un sacrificio pasajero, sino una acumulación peligrosa.